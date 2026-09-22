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Vinales beim Spielberg-Test – Fitness-Check für seine letzten MotoGP-Rennen

Beim Spielberg-Test mit den 850-ccm-Bikes mischte sich auch Maverick Vinales unter die Fahrer. Sein Ziel ist ein Start beim Japan-GP – und das Kapitel MotoGP gemeinsam mit KTM zu Ende zu bringen.

MotoGP

Maverick Vinales ging beim Spielberg-Test ebenfalls auf die Strecke
Maverick Vinales ging beim Spielberg-Test ebenfalls auf die Strecke
Foto: Privat
Maverick Vinales ging beim Spielberg-Test ebenfalls auf die Strecke
© Privat

Im Artikel erwähnt

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Am Montag ging auf dem Red Bull Ring hinter verschlossenen Türen der 850er-Test mi den Pirelli-Reifen über die Bühne. Alle fünf Hersteller nutzten den wichtigen Tag, um mit ihren Stamm- und Testfahrern die Prototypen für 2027 zu testen. Ducati ließ Champion Marc Marquez, Fermin Aldeguer und Franco Morbidelli fahren, Honda war ebenfalls mit drei Piloten auf der Strecke unterwegs – Johann Zarco, Diogo Moreira und Taka Nakagami. Aprilia schickte Marco Bezzecchi, Raul Fernandez und Testfahrer Lorenzo Savadori auf die Piste. Yamaha ließ Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, Augusto Fernandez und den nächstjährigen MotoGP-Aufsteiger Izan Guevara testen.

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Wie berichtet, schickte KTM den frisch gebackenen MotoGP-Sieger Pedro Acosta auf die Strecke – obwohl dieser 2027 zu Ducati wechseln wird. «Wir haben uns dafür entschieden, Pedro zu erlauben, unser Motorrad zu fahren – um die Benchmark mit dem besten Fahrer zu bekommen, den wir derzeit in unserer Gruppe haben», erklärte KTM-Rennchef Pit Beirer am vergangenen Wochenende im Rahmen des Österreich-GP. Acosta war am Montag auch der Erste, der auf der Strecke in der Steiermark seine Runden drehte. Komplettiert wurde das große Testaufgebot der Mattighofener von Pol Espargaro, Brad Binder und Moto2-Ass Senna Agius, der das erste Mal auf einem MotoGP-Prototyp saß. Der Australier wird nächstes Jahr im Tech3-Team seine Rookie-Saison bestreiten.

KTM schickte noch einen fünften Fahrer auf die Strecke: Maverick Vinales. Für ihn ging es aber darum, seine Fitness zu überprüfen. Zur Erinnerung: «Top Gun» war beim Österreich-GP verletzungsbedingt nicht am Start. Er wurde von Testfahrer Pol Espargaro vertreten – wie schon in Silverstone, Aragon und Misano. Sein letztes Rennwochenende hat Vinales Anfang Juli auf dem Sachsenring bestritten. Die hartnäckige Schulterverletzung, die er bei seinem Crash auf dem Sachsenring 2025 erlitten hatte, schränkt ihn immer noch ein. Das Ziel ist es, dass er Anfang Oktober in Motegi wieder auf seine KTM steigt.

Im Artikel erwähnt

Vinales: Rückkehr beim Japan-GP?

Dass Maverick Vinales seinen Platz bei KTM Tech3 nach dieser Saison verlieren wird, steht seit längerer Zeit fest – die Truppe von Günther Steiner wird nächstes Jahr mit Luca Marini und Rookie Senna Agius antreten. Aufgrund der langen Verletzungsmisere kamen Spekulationen auf, dass Vinales bereits während der laufenden Saison 2026 seinen Platz räumen muss. KTM betonte jedoch stets, dass man das Jahr mit Vinales zu Ende bringen will und alles daransetze, ihn zurück auf die RC16 zu bringen. Insbesondere Tech3-Teammanager Nicolas Goyon hatte dies mehrfach bekräftigt.

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Die Teilnahme von Maverick Vinales beim Montagstest in Spielberg bestätigt dies. Es wäre dem Moto3-Weltmeister von 2013 und KTM jedenfalls zu wünschen, die Möglichkeit zu bekommen, die Zusammenarbeit in den letzten Grands Prix 2026 gemeinsam auf der Rennstrecke zu Ende zu bringen.

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