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Paolo Pavesio (Yamaha) zur Verpflichtung von Ai Ogura und Jorge Martin

Jetzt ist es offiziell: Yamaha wird 2027 mit Ai Ogura und Jorge Martin in die neue MotoGP-Ära starten. Was Yamaha-Racing-Chef Paolo Pavesio über seine beiden neuen Fahrer sagt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Paolo Pavesio
Paolo Pavesio
Foto: Gold & Goose
Paolo Pavesio
© Gold & Goose

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Am 1. Juli verkündete Yamaha die Verpflichtung von Jorge Martin und Ai Ogura für die Saisons 2027 und 2028. Der japanische Hersteller hat für die Veröffentlichung bewusst diesen Tag gewählt – am 1. Juli 1955 wurde die Yamaha Motor Company gegründet.

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«Wir freuen uns sehr, Jorge und Ai im Yamaha Factory MotoGP Team willkommen zu heißen, während wir 2027 in eine neue Ära starten. Die Verpflichtung von Fahrern dieses Kalibers unterstreicht unseren Ehrgeiz und unser Vertrauen in das Projekt», meinte Paolo Pavesio, Yamaha Motor Racing Managing Director.

WM-Leader Jorge Martin wird Aprilia Racing Ende 2026 verlassen und zum japanischen Konkurrenten wechseln. Als Weltmeister 2024 und mehrfacher Grand-Prix-Sieger soll der Spanier im MotoGP-Projekt von Yamaha eine wichtige Rolle einnehmen. «Jorge hat sich bereits als einer der führenden Fahrer in der MotoGP bewährt – mit dem Speed, der Entschlossenheit und der mentalen Stärke, um Siege und Weltmeistertitel zu erringen. Wir gehen davon aus, dass er vom ersten Tag an eine Schlüsselrolle dabei spielen wird», bestätigte Pavesio.

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Ai Ogura soll für die Zukunft stehen

Ai Ogura hingegen soll die Zukunft von Yamaha verkörpern. Der 25-Jährige passe perfekt in die langfristigen Ziele von Yamaha. «Die Entwicklung von Ai in den letzten eineinhalb Saisons war herausragend», betonte Pavesio. «Sein Talent, seine Arbeitsmoral und sein Potenzial geben uns die Zuversicht, dass er sich zu einem der Spitzenfahrer der Meisterschaft entwickeln kann. Gleichzeitig sind wir besonders stolz darauf, einen japanischen Fahrer im Yamaha Factory Team willkommen zu heißen.»

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2027 treten die neuen MotoGP-Regeln in Kraft. Martin und Ogura werden dann auf einer Yamaha M1 mit 850 ccm, reduzierter Aerodynamik und ohne Devices unterwegs sein. Dazu sind die MotoGP-Bikes im nächsten Jahr mit Pirelli-Reifen ausgestattet.

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