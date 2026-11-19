Wie schon 2026 gibt es auf der Langbahn nur drei WM-Finales, Auftakt ist am 22. August in Scheeßel. Mit Roden (NL) sowie Morizes und Marmande (beide Frankreich) richten dieselben Veranstalter die Langbahn-Prädikate aus wie in diesem Jahr. Allerdings tauschen Roden und Marmande die Rollen: Das Mannschafts-WM-Finale findet 2027 in Südfrankreich statt, Roden richtet dafür am 26. September das Saisonfinale der Einzel-WM aus. Dass etablierte und große Veranstalter wie Herxheim, Vechta oder Mühldorf weiterhin auf WM-Prädikate verzichten, sollte die FIM endlich als Alarmzeichen werten und ihr Konzept hinterfragen. Zumal sich im Kalender 2027 erneut keine sportliche Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2028 befindet.

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Auch im kommenden Jahr wird es auf deutschem Boden WM-Rennen im Speedwaysport geben, da der MSC Abensberg, der MSC Olching und der MSC Cloppenburg den Zuschlag für die Ausrichtung eines Prädikats erhielten. Das Highlight aus deutscher Sicht ist der SGP3 am 25. und 26. Juni in Cloppenburg: In einer Zweitagesveranstaltung mit drei Rennen werden dort die beiden Semifinals und das Finale der 250-ccm-Weltmeisterschaft ausgetragen.

In Abensberg findet am Pfingstmontag (17. Mai) eine von drei Qualifikationsrunden zum Speedway-Grand-Prix-Challenge statt, der am 18. September in Krsko (SLO) ausgetragen wird. In Olching steigt am 19. Juni, nur drei Wochen nach dem traditionellen Fronleichnamsrennen, eine der drei Qualifikationsrunden zum SGP2, der U21-Weltmeisterschaft, sodass sich die Fans auf zwei hochklassige Rennen in Bayern freuen dürfen.

Losgelöst von einem Speedway-GP werden 2027 die Halbfinals zum Speedway der Nationen ausgetragen: Während 2026 die Halbfinals zum World-Cup im Rahmen der Grands Prix in Landshut und Riga ausgefahren wurden, finden sie im kommenden Jahr am 24. Juli in Glasgow (GB) und Macon (F) statt.

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Termine 2027:

Langbahn-Weltmeisterschaft: 22. August – Finale 1 – Scheeßel (D) 4. September – Finale 2 – Morizes (F) 26. September – Finale 3 – Roden (NL)



Langbahn-Team-WM: 13. Juli – Finale – Marmande (F)



Langbahn-U23-Weltcup: 22. Mai – Finale – Morizes (F)



Speedway-GP-Qualifikation: 17. Mai – Qualifikationsrunde 1 – Abensberg (D) 22. Mai – Qualifikationsrunde 2 – Scharnowitz (SK) 22. Mai – Qualifikationsrunde 3 – Debrezin (H) 18. September – Challenge – Krsko (SLO)



SGP2 (U21-WM) Qualifikation: 19. Juni – Qualifikationsrunde 1 – Graudenz (PL) 19. Juni – Qualifikationsrunde 2 – Olching (D) 19. Juni – Qualifikationsrunde 3 – Pardubitz (CZ)



SGP3 (250-ccm-WM): 25. Juni – Semifinals 1 & 2 – Cloppenburg (D) 26. Juni – Finale – Cloppenburg (D)



SGP4-Weltmeisterschaft: 10. Juli – Finale – Terenzano (I)



SGP Academy: 16.–18. September – Krsko (SLO)



Speedway der Nationen: 24. Juli – Halbfinale 1 – Glasgow (GB) 24. Juli – Halbfinale 2 – Macon (F)



Frauen-Speedway: 15.–16. Juli – Academy – Thorn (PL) 17. Juli – Weltcup Finale – Thorn (PL) 17. Juli – Gold Trophy Finale – Thorn (PL)