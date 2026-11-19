Porsche-Star Laurin Heinrich mit erster Trainingsbestzeit in Macau
Der deutsche Porsche-Star Laurin Heinrich fuhr die erste Bestzeit beim FIA GT World Cup in Macau in seinem Porsche 911 GT3 R. Luca Engstler streift Mauer im Lamborghini Huracán GT3.
Laurin Heinrich setzte die Bestzeit in der ersten Trainingssitzung des FIA GT World Cup in Macau. Im AO by Absolute Porsche 911 GT3 R fuhr der deutsche Porsche-Star in den Straßenschluchten eine Bestzeit von 2:15.632 Minuten und setzte sich damit an die Spitze.
Raffaele Marciello fuhr im WRT BMW M4 GT3 auf den zweiten Rang. 0,179 Sekunden fehlten dem unter Schweizer Lizenz fahrenden Italiener auf Heinrich.
Maro Engel komplettiert im Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.
Die halbstündige Sitzung verging ohne große Zwischenfälle, einzig Luca Engstler striff im Lamborghini Huracán GT3 an der Leitplanke entlang, löste aber keine Unterbrechung aus.
Ergebnis Training 1 FIA GT World Cup Macau (Top 10):
Laurin Heinrich - AO by Absolute - Porsche 911 GT3 R
Raffaele Marciello - WRT - BMW M4 GT3
Maro Engel - Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3
Augusto Farfus - KRC - BMW M4 GT3
Kelvin van der Linde - WRT - BMW M4 GT3
Thomas Preining - Tempo by Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R
Joel Eriksson - Phantom Global Racing - Audi R8 LMS GT3
Earl Bamber - Audi Sport Asia Team Absolute - Audi R8 LMS GT3
Luca Engstler - Absolute Corse - Lamborghini Huracán GT3
Benjamin Goethe - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3
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