Laurin Heinrich dominiert auch im zweiten Training des FIA GT World Cup
Porsche-Star Laurin Heinrich dominiert auch das zweite Training des FIA GT World Cup auf dem Guia Circuit in Macau. Einschlag von Dorian Boccolacci im Porsche 911 GT3 R.
Auch im zweiten Training des FIA GT World Cup fuhr Laurin Heinrich die schnellste Runde! Im AO by Absolute Porsche 911 GT3 R umrundete Heinrich den Kurs in 2:14.709 Minuten. Dabei schrammpte der 25-Jährige aus Kürnach nur um rund 0,2 Sekunden am absoluten Rundenrekord für GT3-Fahrzeuge auf dem Guia Circuit vorbei.
Thomas Preining fuhr in einem weiteren Absolute Porsche auf den zweiten Platz. 0,601 Sekunden fehlten dem zweifachen DTM-Champion dabei auf den schnellen Heinrich.
Kelvin van der Linde komplettierte im WRT BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.
Nach elf Minuten traf Yifei Ye im Winhere Harmony Racing Ferrari 296 GT3 die Mauer im Bereich der Solitude Esses. Der Chinese konnte danach die Fahrt fortsetzen, steuerte daraufhin aber die Box an und kehrte nach einem kurzen Check auf die Strecke zurück.
Maro Engel wurden die Rundenzeiten seiner Runden zwei und drei gestrichen, da die Daten der Drehmomentsensoren anzeigten, dass der Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 zu viel Leistung entwickelt hat.
Zwei Minuten vor Ende der Session schlug Dorian Boccolacci im Absolute Racing Porsche 911 GT3 R heftig im Bereich St. Francisco Hill ein und sorgte für das vorzeitige Ende der Sitzung.
Ergebnis FIA GT World Cup Macau Training 2 (Top 10):
Laurin Heinrich – AO by Absolute – Porsche 911 GT3 R
Thomas Preining – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3
Dorian Boccolacci - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R
Raffaele Marciello – WRT – BMW M4 GT3
Augusto Farfus – KRC – BMW M4 GT3
Maro Engel – Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3
Joel Eriksson – Phantom Global Racing – Audi R8 LMS GT3
Luca Engstler – Absolute Corse – Lamborghini Huracán GT3
Alessio Picariello – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
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