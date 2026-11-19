Auch im zweiten Training des FIA GT World Cup fuhr Laurin Heinrich die schnellste Runde! Im AO by Absolute Porsche 911 GT3 R umrundete Heinrich den Kurs in 2:14.709 Minuten. Dabei schrammpte der 25-Jährige aus Kürnach nur um rund 0,2 Sekunden am absoluten Rundenrekord für GT3-Fahrzeuge auf dem Guia Circuit vorbei.

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Thomas Preining fuhr in einem weiteren Absolute Porsche auf den zweiten Platz. 0,601 Sekunden fehlten dem zweifachen DTM-Champion dabei auf den schnellen Heinrich.

Kelvin van der Linde komplettierte im WRT BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

Nach elf Minuten traf Yifei Ye im Winhere Harmony Racing Ferrari 296 GT3 die Mauer im Bereich der Solitude Esses. Der Chinese konnte danach die Fahrt fortsetzen, steuerte daraufhin aber die Box an und kehrte nach einem kurzen Check auf die Strecke zurück.

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Maro Engel wurden die Rundenzeiten seiner Runden zwei und drei gestrichen, da die Daten der Drehmomentsensoren anzeigten, dass der Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 zu viel Leistung entwickelt hat.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Zwei Minuten vor Ende der Session schlug Dorian Boccolacci im Absolute Racing Porsche 911 GT3 R heftig im Bereich St. Francisco Hill ein und sorgte für das vorzeitige Ende der Sitzung.

Ergebnis FIA GT World Cup Macau Training 2 (Top 10):

Laurin Heinrich – AO by Absolute – Porsche 911 GT3 R Thomas Preining – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3 Dorian Boccolacci - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R Raffaele Marciello – WRT – BMW M4 GT3 Augusto Farfus – KRC – BMW M4 GT3 Maro Engel – Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3 Joel Eriksson – Phantom Global Racing – Audi R8 LMS GT3 Luca Engstler – Absolute Corse – Lamborghini Huracán GT3 Alessio Picariello – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

SPEEDWEEK hat euch zusammengefasst, wie ihr das weitere Rennwochenende des FIA GT World Cup in Macau verfolgen könnt.

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