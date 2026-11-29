So verstimmt hatte man Kimi Antonelli nur selten erlebt: Der Formel-1-Champion hatte im Katar-Qualifying die Pole-Zeit seines Mercedes-Teamkollegen George Russell um 0,128 sec verpasst und erklärte seinem Team am Funk: «Darüber müssen wir uns unterhalten. Wenn ich um etwas bitte, dann tut es bitte auch.» Es war klar, worauf sich der junge Italiener bezog.

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Denn bei der letzten und entscheidenden Ausfahrt im Q3 hatte Antonelli schon hörbar aufgeregt nachgefragt: «Warum habt ihr mich als Erstes auf die Bahn geschickt?» Dass ihn sein Renningenieur Peter «Bono» Bonnington als Antwort bat, sich bitte ganz auf die anstehende schnelle Runde zu konzentrieren, konnte den ehrgeizigen Sternfahrer offenbar nicht beruhigen.

Teamchef Toto Wolff erklärte nach der Zeitenjagd bei den Kollegen von «Sky Sports F1» dazu: «Kimi war unglücklich, weil er nicht als Erster auf die Strecke fahren wollte, und er hat uns das auch vor dem Verlassen der Box gesagt. Trotzdem war er als Erster auf der Bahn und es gibt einen guten Grund, warum wir uns dazu entschieden haben.»

Toto Wolff stellt klar: Kein Versprechen wurde gebrochen

«Wir wollten uns nicht den Vorwurf anhören, es am Ende nicht rechtzeitig über die Linie geschafft zu haben, um einen letzten Versuch zu starten. Und nun müssen wir den richtigen Kompromiss finden, wenn es um die Erfüllung der Wünsche des Fahrers geht, egal, ob sie richtig oder falsch sind. Denn Fahrer haben eine gewisse Einstellung, und wenn sie rausfahren und denken, dass sie in der falschen Position sind, dann kann sie das verärgern. Das sollte nicht passieren, aber es kann vorkommen. Und wir standen diesmal auf der anderen Seite und dachten uns, dass es wichtig ist, eine saubere Vorbereitungsrunde zu haben und rechtzeitig über die Linie zu kommen», fuhr der Chef des Werksteams von Mercedes fort.

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Kimi sei nichts versprochen worden, das hinterher nicht gehalten wurde, stellte Wolff auf Nachfrage klar. « Es war ein Wunsch von ihm, der manchmal umsetzbar ist, manchmal aber auch nicht. Vielleicht hätten wir einen Kompromiss dazwischen finden können, aber das ist immer riskant.»