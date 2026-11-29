Alex Marquez wird beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia nicht an den Start gehen. Wie Gresini Racing auf X unter Berufung auf MotoGP-Arzt Angel Charte mitteilte, musste der Spanier den Circuit Ricardo Tormo wegen eines schweren Bronchospasmus verlassen. Er wurde ins Krankenhaus 9 de Octubre gebracht. Am Samstag hatte Marquez den Sprint noch auf Platz 6 beendet.

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Bei einem Bronchospasmus zieht sich die Muskulatur um die Bronchien zusammen. Dadurch verengen sich die Atemwege, was Atemnot, Husten und pfeifende Atemgeräusche verursachen kann. Was den Bronchospasmus bei Marquez ausgelöst hat, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Kein letzter gemeinsamer Start der Marquez-Brüder

Der Valencia-Grand-Prix sollte der letzte gemeinsame Start der Marquez-Brüder in der MotoGP sein. Während Weltmeister Marc am Sonntag seine Rennkarriere beendet, wäre Alex nach vier gemeinsamen Jahren zum letzten Mal für Gresini und Ducati angetreten. Für ihn war damit bereits der Sprint am Samstag das letzte Rennen in den Farben des italienischen Traditionsteams.

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Seine MotoGP-Karriere begann Alex Marquez 2020 als Moto2-Weltmeister im Honda-Werksteam an der Seite seines Bruders. Schon in seiner Debütsaison fuhr er in Le Mans und Aragon jeweils auf Platz 2. Nach zwei Jahren bei LCR Honda wechselte er 2023 zu Gresini und holte auf Anhieb seinen ersten Sprintsieg. Ein Jahr später waren die Brüder erneut Teamkollegen und standen am Sachsenring gemeinsam auf dem Podium: Marc als Zweiter, Alex als Dritter.

2025 feierte Alex Marquez in Jerez seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der Königsklasse. Zwei weitere Siege folgten, am Ende wurde er Vizeweltmeister hinter Marc. Auch 2026 gewann er in Jerez. Zur Saison 2027 wechselt Alex Marquez zu Red Bull KTM. Sieben Jahre nach seinem MotoGP-Debüt bei Honda erhält er damit zum zweiten Mal einen Platz in einem Werksteam. Ob er am Dienstag beim Test teilnehmen kann, ist noch offen.