Dean Harrison: Zwei TT-Siege & zwei zweite Plätze ergeben £67.510 Preisgeld

Die Tourist Trophy ist das wohl spektakulärste Straßenrennen der Welt. Ende Mai und Anfang Juni sind die Augen aller Road-Racing-Fans auf ihre Helden auf zwei und drei Rädern gerichtet. Während die meisten Privatfahrer die finanziellen und gesundheitlichen Risiken in Kauf nehmen, nur um bei einem Rennen auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course die Zielflagge zu sehen, zählen für Michael Dunlop, Dean Harrison oder Peter Hickman nur Siege.

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Neben den eindrucksvollen Trophäen, die der Sieger nur für das Siegesfoto kurz in die Hand nehmen darf, gibt es auch einen prall gefüllten Preisgeldtopf. Dieses Jahr warteten fast 400.000 Britische Pfund - ganz genau waren es £391.710 oder zum aktuellen Umrechnungskurs etwas über 450.000 Euro - im Preisgeldtopf auf die Verteilung, wobei der Löwenanteil von £91.230 (rund 106.000 Euro) auf die Top-20 der prestigeträchtigen Senior-TT fallen.

Der britische Honda-Werksfahrer Dean Harrison, der sowohl im Superbike-Rennen, als auch in der Senior-TT triumphierte und beide Läufe der Supersport-Klasse an zweiter Stelle beendete, bekam das größte Stück vom Preisgeldkuchen. Für ihn, der im vergangenen Jahr mit seiner Familie auf die Isle of Man gezogen ist, streifte beachtliche £67.510 (Senior-TT: £28.500, Superbike: £23.750, Supersport: £14.260, Superstock: £1.000) ein.

Dunlop durfte sich als dreifacher Sieger über £50.050 (Senior-TT: £5.130, Superbike: £7.840, Supersport: £28.500, Sportbike: £7.580, Superstock: £1.000). Dagegen nehmen sich die £38.690 (Senior-TT: £14.250, Superbike: £11.880, Supersport: £9.400, Sportbike: £2.160, Superstock: £1.000) von Peter Hickman, die £20.680 von Josh Brookes oder die £6.990 von TT-Legende Hohn McGuinness fast mickrig aus.

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Das Preisgeld der Rennen der Klassen Superstock (£54.000), Sportbike (£20.230) und Seitenwagen (£52.100), die nicht ausgetragen werden konnten, wird übrigens zu gleichen Teilen auf alle qualifizierten Fahrer ausgeschüttet.

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Auch die beiden deutschsprachigen TT-Teilnehmer reisten nicht mit leeren Händen nach Hause. Der Österreicher Julian Trummer, der die Senior-TT auf dem 18. Paltz abschloss, darf mit £1.740 rechnen und dem Deutschen David Datzer wurde die Heimreise mit immerhin £1.000 versüßt.