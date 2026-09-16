IRRC-Finale in Frohburg: Titelentscheidungen und prominente Gastfahrer

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Marek Cerveny nach dem Finale der International Road Racing Championship (IRRC) am kommenden Wochenende auf dem Frohburger Dreieck nach 2015, 2016, 2022, 2023, 2024 und 2025 nicht zum siebenten Mal als Gesamtsieger der Supersport-Klasse feststeht.

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Fünf Mal holte sich der Triumph-Pilot in dieser Saison das Punktemaximum, einmal stand er als Zweiter und zweimal als Dritter auf dem Siegerpodest. Nach acht von zehn Läufen hat er 177 Punkte auf seinem Konto und damit um 17 mehr als sein schärfster Konkurrent Petr Najman.

Auf den vorderen Plätzen scheint es eine tschechische Meisterschaft zu sein, denn auch der an der dritten Stelle liegende Matej Vit stammt wie Cerveny und Najman aus Tschechien. Mit 53 Zählern Rückstand sind die Träume vom Titelgewinn bereits ausgeträumt. Für ihn geht es in erster Linie den dritten Platz zu verteidigen.

Der zweifache britische TT-Sieger Gary Johnson, der für das deutsche Team Schleizer Dreieck an den Start geht, hofft auf Top-Ergebnisse. In Horice musste er auf beide Rennen verzichten, weil es die Verletzungen, die er sich bei einem Sturz in Chimay zugezogen hatte, keinen Start zuließen.

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Der spannende Zweikampf, wer die Meisterschaft als bester deutscher Teilnehmer abschließt, dürfte bereits entschieden sein. Rico Vetter (Vetter Racing Performance by SIEVI) bringt zum Finale immerhin einen beruhigenden Vorsprung von 17 Punkten auf Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck) mit.

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Für die Traditionsveranstaltung, die heuer zum 63. Mal ausgetragen wird, können die Organisatoren mit Paul Jordam einen namhaften Gastfahrer vermelden. Der Brite tritt damit in die Fußstapfen so prominenter Landsleute wie Joey, Michael, William und Gary Dunlop oder Michael Rutter, Davey Tood und Peter Hickman.

In der Sportbike-Kategorie geht Jamie Williams mit einem 30-Punkte-Polster auf den Niederländer Wally Jacobs in die letzten beiden Rennen. Die Blicke werden in der erstmals ausgetragenen Klasse wohl David Datzer gerichtet sein. Der deutsche IRRC-Superbike-Champion 2024 geht als Gastfahrer an den Start.

Zwischenstand IRRC Supersport nach 8 von 10 Rennen

1. Marek Cerveny (CZ), 177 Punkte. 2. Petr Najman (CZ), 160. 3. Matej Vit (CZ), alle Triumph, 124. 4. Ilja Caljouw (NL), 109. 5. Mauro Poncini † (CH), beide Yamaha, 87. 6. Gary Johnson (GB), Suzuki, 74. 7. Wesley Ankersmid (NL), Yamaha, 64. 8. Rico Vetter (D), Kawasaki, 61. 9. Sebastian Frotscher (D), Yamaha und Jamie Williams (GBM), Honda, 44. Ferner: 11. Jonas Stracke (D), Yamaha, 40. 18. Moritz Klaus (D), Honda, 6.

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Zwischenstand IRRC Sportbike nach 8 von 10 Rennen

1. Jamie Williams (GBM) 165 Punkte. 2. Wally Jacobs (NL), 135. 3. Patrik Serbousek (CZ), 120. 4. Rutger Peersman (B), 92. 5. Alexandre Dumoutier (F), alle Aprilia, 86. 6. Thomas Wendel (D), Yamaha, 82.