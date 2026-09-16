Startschuss: Senna Agius offiziell als MotoGP-Pilot bei Tech3-KTM bestätigt

Das Feld der MotoGP-Piloten zur Saison 2027 und dem Beginn der neuen 850er-Ära ist ausdefiniert. Mit Senna Agius wurde seitens Tech3 der letzte der 22 Stammfahrer offiziell bestätigt. Wie unmittelbar vor Start des Österreich-GP kommuniziert wurde, ist der Vertrag zwischen dem 21-jährigen Australier und der MotoGP-Struktur von Günther Steiner final besiegelt. In enger Abstimmung mit der Werksrennsportabteilung von Partner KTM fährt der Youngster ab 2027 Jahre für das Team aus Frankreich.

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Entsprechend enthusiastisch meldete sich Senna Agius zu Wort: «Heute ist ein Lebenstraum von mir wahr geworden: der Sprung in die MotoGP. So viele Jahre harter Arbeit haben zu diesem Moment geführt, und ich bin Günther und allen bei Tech3 unglaublich dankbar, dass sie an mich geglaubt und mir diese Chance gegeben haben. Ich kann es kaum erwarten, ihr Vertrauen zurückzuzahlen. Ich weiß, welche Herausforderung vor mir liegt, aber ich bin bereit, zu lernen, hart zu arbeiten und mit diesem Team das Beste aus mir herauszuholen.»

Agius weiter «Ein riesiges Dankeschön an meine Familie, meine Freunde und alle, die mich auf meinem Weg unterstützt und Opfer gebracht haben. Ich möchte mich auch bei jedem Team, jedem Ingenieur und jedem Mechaniker bedanken, mit denen ich im Laufe der Jahre zusammengearbeitet habe – sie alle haben dazu beigetragen, dass ich diesen Punkt erreicht habe. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und alle stolz zu machen.»

Volle Rückendeckung genießt der Aussie vom Teaminhaber. Günther Steiner, CEO von Tech3: «Wir glauben, dass Senna die Qualitäten mitbringt, um einen sehr starken Einstieg in die MotoGP zu schaffen. Er hat in der Moto2 beeindruckende Geschwindigkeit und Reife gezeigt, aber was uns wirklich aufgefallen ist, war seine Entschlossenheit, sich ständig weiter zu verbessern, und seine Einstellung zu der Arbeit, die für den Erfolg erforderlich ist. Wir bauen ein Team für eine völlig neue Ära der MotoGP auf und wollten Erfahrung mit jungen Talenten verbinden. Senna ist ein spannender Teil dieser Zukunft. Wir wissen, dass er noch viel lernen muss, aber wir sind bereit, ihn bei diesem Prozess zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, ihn bei Tech3 willkommen zu heißen, und sind gespannt darauf, ihn bei seiner Entwicklung mit uns zu begleiten.»

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Auch Teammanager Nicolas Goyon begrüßte den zukünftigen Rookie und Teamkollegen von Routinier Luca Marini: «Senna hat während seiner gesamten Moto2-Karriere bewiesen, dass er sowohl die Geschwindigkeit als auch die mentale Stärke besitzt, um diese neue Herausforderung anzunehmen. Er ist noch jung, daher gibt es viel Potenzial, das wir gemeinsam entwickeln können, und wir freuen uns darauf, Teil der nächsten Etappe seiner Karriere zu sein. Der Einstieg in die MotoGP mit völlig neuen Regeln und Maschinen wird für jeden Fahrer eine große Herausforderung sein, aber er bietet uns auch die Gelegenheit, gemeinsam von Grund auf etwas aufzubauen.»

Senna Agius sitzt 2027 in der MotoGP auf der KTM RC16 Foto: Gold and Goose Senna Agius sitzt 2027 in der MotoGP auf der KTM RC16 © Gold and Goose

Senna Agius ist neben David Alonso, Dani Holgado und Izan Guevara der vierte Pilot aus der Moto2, der Ende 2026 in Richtung Königsklasse geht. Bemerkenswert: Agius konnte sich im internen Duell beim deutschen Intact-Team gegen WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez durchsetzen. Der Spanier ergatterte wie schon 2025 keinen MotoGP-Vertrag – alles deutet darauf, dass der Sieger des San-Marino-GP 2027 seine dritte Moto2 bei Intact GP bestreiten wird.

Das Debüt des Youngsters, der zuletzt in Italien Opfer eines gröberen Startunfalls war, könnte schon bald über die Bühne gehen. Vorstellbar ist ein erster Test der 850er-KTM beim kommenden Testtag auf dem Red Bull Ring.

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