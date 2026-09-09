Chris Meyer: «Bin mir nicht sicher, ob Rossi auch weggefahren wäre»

Gerade von seinem Debüt beim Manx Grand Prix auf der Isle of Man zurück, machte sich Chris Meyer ins britische Scarborough auf den Weg, um auf dem Oliver´s Mount am 80-Jahr-Jubiläum des Gold-Cup-Meetings teilzunehmen. Mit im Gepäck hatte der 54-jährige Deutsche aus dem sächsischen Reinsdorf eine Honda 250 und eine Honda Moto3. Bei außergewöhnlich gutem Wetter standen am Freitag jeweils vier Trainingssitzungen statt.

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Auch an den folgenden Tagen kam bei den Aktiven und Zusehern keine Langeweile auf. «Samstags gab es pro Klasse zwei Rennen und am Sonntag nochmals zwei pro Klasse, also ausreichend Fahrzeit», erzählte der 125GP/Moto3-Irish-Road-Racing-Champion 2025. Im letzten Lauf der Moto3 holte sich Meyer mit Platz 3 sein bestes Ergebnis am Wochenende. «Die vier Rennen je Klasse wurden am Ende addiert und ich wurde mit der 250er Erster und mit der Moto3 leider Zweiter, weil ich am Samstag ein Rennen verpasst hatte.»

Was Road Racing so besonders macht, zeigt eine kleine Anekdote. «Als wir donnerstags ankamen, war Peter Hickmann schon mit seinem riesigen Wohnmobil vor Ort. Der 14-fache TT-Sieger hatte auch einen Sprinter dabei. Als er bemerkte, dass ich als deutscher Hobbyracer noch einen Platz suchte, hat er den Sprinter erst umgeparkt und schließlich ganz rausgefahren, um mir den Platz für meinen Transporter und Zelt zu überlassen. Bin mir nicht sicher, ob Rossi auch weggefahren wäre.»