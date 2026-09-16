Tim Gajser (Yamaha): «Es war viel schwieriger, als ich erwartet hatte!»

Tim Gajsers blauer Alpinestars-Look im Jahr 2026 war wohl der schönste in der MXGP-Startaufstellung (ein Lob auch für die gelbe VR46-Lackierung beim Trentino-GP), doch Ästhetik bedeutet dem 30-jährigen Rekordträger wenig, der das Jahr 2026 ohne Grand-Prix-Sieg auf der Werks-Yamaha YZ450FM beendet. Verletzungsprobleme zwangen den Slowenen zum vorzeitigen Saisonende.

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Gajser hat um siegfähiges Tempo und effektive Starts gekämpft (er hat noch keinen einzigen Holeshot erzielt). Er hatte zudem zu viele Stürze. Seit dem Wechsel von Honda zu Yamaha hat Tim nur zwei Laufsiege und fünf Podiumsplätze erzielt und magere 22 Runden in Führung gelegen. Sein dritter Platz in der Weltmeisterschaft ist keineswegs eine Katastrophe, aber er liegt weit hinter seinem Kollegen Jeffrey Herlings, der ebenfalls das Team gewechselt hat und mit Gajsers ehemaliger Maschine ein Rennen vor Saisonende und einer Erfolgsserie von sieben Grands Prix, in denen er völlig dominierte, den Titel holte.

«Es war ein Kampf, an einem einzigen Wochenende alles unter einen Hut zu bringen», seufzte Tim, als wir am Vorabend des Grand Prix der Niederlande in Arnheim mit ihm sprachen. «Ich habe das Gefühl, dass der Speed da ist und ich immer besser werde, aber auf dem Motorrad läuft es … unbeständig. Es ist so, als wären zwei der drei Rennen an einem Wochenende gut, aber dann vermassle ich es oder habe Pech. Ein paar Stürze. Es war ein schwieriges Jahr.»

Tims Professionalität und seine konfliktfreie Art bedeuten, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und Ausreden zu vermeiden, aber aus den Ergebnissen, den Leistungen und seinen eigenen Worten geht klar hervor, dass es weder dem Fahrer noch dem Team gelungen ist, den mehrfachen Weltmeister dauerhaft auf der YZ450FM wohlfühlen zu lassen – einem Motorrad, das sich in den vergangenen Saisons bereits für Maxime Renaux, Calvin Vlaanderen und Jeremy Seewer als problematisch erwiesen hatte.

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Gajsers Wechsel zu Yamaha war eine der großen Geschichten des Jahres 2026. Tim hatte 2016 in seiner ersten Saison mit Hondas CRF450RW sensationell den MXGP-Titel errungen und war ein Eckpfeiler des Wiederaufstiegs von HRC zur Grand-Prix-Supermacht gewesen. Seinen Platz übernahm Herlings, der sich von Red Bull KTM trennte, nachdem er die Österreicher von 2010 bis 2025 vertreten hatte. Beide Fahrer waren bis zum 31. Dezember 2025 an ihre alten Verträge gebunden. Herlings gewann zweifellos den «Kampf» um die Eingewöhnung, da Gajser zudem mit lästigen körperlichen Beschwerden zu kämpfen hatte, die eine Folge seiner Versuche waren, die Grenzen der Yamaha auszuloten.

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«Wenn ich ganz ehrlich bin, dann haben wir wirklich spät angefangen», erklärte er. «Ich habe erst Anfang Januar mit dem Fahren begonnen und hatte das Gefühl, dass uns etwas fehlte. Hätten wir direkt nach der Saison im Oktober angefangen, hätten wir zweieinhalb Monate mehr Zeit gehabt … aber es ist, wie es ist.» «Und bei Jeffrey war es genauso“, fügte er schnell hinzu.

Gajser erkannte schnell, dass neue Eindrücke für ein MXGP-Rennen, bei dem Herlings, Lucas Coenen und Tom Vialle Maßstäbe für Starts und Tempo setzten, vielleicht nicht ganz zutreffend waren.

Tim konnte mit etwas Abstand über die Arbeit im Winter sprechen. «Am Anfang habe ich mich gut gefühlt», verriet er, «aber ich hatte das Gefühl, dass der erste Realitätscheck beim ersten GP in Argentinien kam. Wir waren nicht bereit. Das Motorrad war nicht bereit. Bei den Tests und in den Vorbereitungsrennen habe ich mich gut gefühlt, aber das waren Ein-Tages-Veranstaltungen. Die Strecken sind flacher ... ich hatte einfach zu kämpfen: Wie stelle ich das Motorrad richtig für größere, unebenere Strecken ein? Denn bei den GP-Rennen werden die Strecken so uneben, und es ist nicht einfach, ähnliche Strecken zum Testen zu finden. Alles war neu für mich, und ich hatte keine Erfahrung damit, unter diesen Bedingungen eine Yamaha zu fahren.»

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War er jemals von den verschiedenen Versionen der CRF450RW ebenso überfordert? «Bei der anderen Marke, bei Honda, war ich so viele Jahre dabei, und es gab Zeiten, in denen ich mich nicht wohlfühlte, aber ich kannte das Motorrad so gut, dass ich irgendwie eine Lösung finden konnte», rechtfertigte er sich. «Hier [bei Yamaha] war alles neu, und ich dachte, ich hätte den Dreh raus, aber wenn man erst einmal mit dem Rennen anfängt, wird man immer schneller. Am Anfang habe ich im November und Dezember trainiert, aber nicht so viel auf dem Motorrad, weil ich keins hatte! Ich hatte eine serienmäßige Honda, und damit kommt man unter den gegebenen Bedingungen und auf dem Niveau, auf dem wir fahren, nur bis zu einem gewissen Punkt.»

Die Orientierung ist eine Sache, aber der spürbare Mangel an Fortschritten beim Übergang vom Top-5-Kandidat zum Spitzenreiter war offensichtlich. Eine große Schwachstelle ist Tims Trägheit beim Start. Das hat sich gerächt und zu erzwungenen Fehlern geführt. «Die sind dieses Jahr extrem entscheidend – na ja, das sind sie jedes Jahr –, aber dieses Mal sind alle so schnell und fit. Ich komme nicht richtig aus dem Startblock und muss dann hetzen. Ich denke mir: ‚Scheiße, ich muss wirklich so schnell wie möglich nach vorne…‘, denn Lucas, Jeffrey und Febvre setzten sich einfach ab und ich war wieder im Feld. Ich wusste, dass ich bei ihnen sein musste, um mit ihnen mithalten zu können. Wenn man 4 bis 5 Runden braucht, um auf den 4. Platz zu kommen, dann sind sie schon 10 bis 15 Sekunden voraus. Man holt sie nicht mehr ein, weil das Tempo ähnlich ist.»

Es wäre naiv zu glauben, dass Yamaha und die Startnummer 243 nicht verzweifelt nach einer Lösung suchen, auch wenn es so aussieht, als sei ein grundlegendes Chassis-Problem der Haken, und dass sie versuchen, die Motorleistung der YZ sowohl für den Start als auch für die gesamte Renndistanz zu optimieren. «Wir probieren vieles aus. Wir ändern vieles, [einschließlich] meiner eigenen Fahrtechnik. Ich habe das Gefühl, dass die Starts besser werden, aber ich will ganz vorne sein! Die Top-5 sind möglich, die Top-3 wären besser, aber die Top-15?! Das ist eigentlich das Problem. Dann hetze ich in den ersten Runden. Wenn Fahrer, die im Zeittraining 2 bis 3 Sekunden pro Runde langsamer sind, überall die Innenbahn halten, ist es nicht einfach, an ihnen vorbeizukommen. Da schleichen sich Fehler ein. Ich bin schon oft gestürzt. Ich habe das Gefühl, dass es mir manchmal schwerfiel, mich zu beherrschen … etwas mehr Geduld und manchmal den 3., 4. oder 5. Platz akzeptieren. Das ist nicht einfach.» Diese Stürze hatten ihren Preis. Sein Sturz beim Grand Prix der Türkei (wo er es dennoch schaffte, sich auf den 4. Platz durchzukämpfen) führte letztendlich dazu, dass er die Saison vorzeitig beenden und auch seine Teilnahme beim MXoN absagen musste.

Gajser musste sich 2026 in einem anderen politischen Umfeld zurechtfinden. Bei HRC hatte er eine enge Verbindung zu Giacomo Gariboldi, den japanischen Honda-Technikern und Mitarbeitern wie Teammanager Marcus Pereira de Freitas sowie Roger Shenton, Roger Harvey und Massimo Castelli, die ihm sogar zu Yamaha folgten. Bei den Blauen war es der Einfluss des engagierten Teams um Hans Corvers, der von Michele Rinaldi geleiteten YRRD-Abteilung, die im Auftrag der Japaner die Entwicklung der Rennmotorräder leitete, sowie der organisatorische Einfluss von Yamaha Motor Europe. Es ist ein ganz anderes Umfeld. «Es ist ein großes Team … ein gutes Team, und alle unterstützen mich wirklich sehr: Was auch immer ich verlange, sie versuchen, ihr Bestes zu geben», sagte er schnell. «Selbst bei schlechten Rennen ist es wichtig, das Team hinter sich zu haben, aber es spielen viele Dinge eine Rolle. Es ist eine große Gruppe, die hart daran arbeitet, dass ich besser werde und mich wohler fühle.»

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«Es war eine Umstellung», räumte er ein. «Bei Honda waren die Japaner etwas stärker involviert. Bei Yamaha sind sie es auch … aber nicht so sehr. Vieles läuft über Rinaldi, insbesondere was die Entwicklung neuer Komponenten und Teile angeht. Letztendlich sind beide professionelle Werksteams.»

Wenn überhaupt, dann konnte Gajser 2026 seinen Überholinstinkt weiter schärfen. Es ist nicht ganz so mühelos, wie er es 2021 in Russland so eindrucksvoll gezeigt hat. Das bedeutet, dass er die Streckenvorbereitung und die sparsame Linienwahl bei Grand-Prix-Rennen im Allgemeinen genauer beobachtet. «Ich denke, sie tun, was sie können …», sagte er diplomatisch, «aber sie könnten es viel besser machen, wenn sie die Strecken früher aufreißen und bewässern würden.»

Die Widrigkeiten in seiner Arbeit führten zu Spekulationen, dass Gajser genug davon hatte und für einen Wechsel umworben wurde – zu Kawasaki und auf den Platz, den Romain Febvre frei gemacht hatte, der zu Ducati wechselte. Ein Jahr nach der Krönung zum MXGP-Weltmeister blickt Kimi Räikkönens KRT-Team auf eine Saison 2027 ohne einen führenden Grand-Prix-Protagonisten. Es ist ein heikles Thema, über das man öffentlich sprechen muss, doch der Ton der Unterhaltung mit Tim – sowohl bei laufendem als auch bei ausgeschaltetem Aufnahmegerät – ist trotz leichter Ermüdungserscheinungen von Trotz geprägt.

Er betrachtet es als seine persönliche Mission, zu versuchen, die enttäuschende Saison hinter sich zu lassen und Fortschritte zu erzielen. Schließlich wurde er von einem der größten Hersteller im Fahrerlager unter Vertrag genommen, um Yamaha wieder zu Ruhm zu verhelfen und einen Titel zu holen, der seit über einem Jahrzehnt unerreichbar ist. Das wird keine leichte Aufgabe: Die YZ450FM hat sich in den Händen mehrerer Fahrer als hartnäckig erwiesen, wenn es um den Kampf um den Titel ging. «Ich habe das Gefühl, dass das erst der Anfang ist», betonte er. «Wir arbeiten hart und probieren vieles aus. Wir werden herausfinden, was zu mir passt. Ich weiß, wozu ich noch fähig bin, und ich glaube fest an mich selbst.»

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Es ist unvermeidlich, dass Gerüchte die Runde machen. Kann Gajser ein Motorrad richtig einstellen? Kann er noch mit dem Tempo seiner Konkurrenten mithalten? Liegen seine besten Jahre gegen jüngere Gegner wie Vialle, Kay De Wolf, Andrea Adamo und den Neuzugang Guillem Farres bereits hinter ihm? «Ich sehe, dass die Leute reden … und Dinge sagen, aber ich fühle mich in der besten Form meines Lebens», entgegnete er. «Ich habe in diesem Jahr in dieser Hinsicht vieles geändert: einen Personal-Trainer und verschiedene andere Dinge, durch die ich mich besser fühle. Wir müssen nur noch die Motorradseite in den Griff bekommen, dann sollten wir wieder da sein. Der Unterschied ist nicht so groß. Selbst wenn ich mich auf dem Motorrad oder auf irgendeiner Strecke nicht zu 100 Prozent wohlfühle, bin ich immer noch dabei: auf Platz 2, 3, 4 oder 5 – und ich weiß, wie sehr wir uns noch verbessern können.»

Tim hatte bereits mit körperlichen Rückschlägen zu kämpfen – sein gebrochener rechter Oberschenkelknochen im Jahr 2023 war vielleicht der schwerste und folgenschwerste –, doch dies war ein neues Hindernis in seiner Karriere. Ein seltenes Lächeln huscht über sein Gesicht, als wir anmerken, dass die harte Arbeit im Jahr 2026 tatsächlich von Vorteil sein könnte, um 2027 mit neuer Kraft zurückzukommen. «Daran glaube ich! So sehe ich das», grinste er. «Ich mache gerade einige schwierige Zeiten durch, vor allem mental, denn es ist nicht einfach, dort zu sein, wo ich bin. Man kämpft ein wenig gegen sich selbst, vor allem im Kopf, aber das macht mich stärker und lässt mich mehr verstehen.»

Vielleicht wird Jeffrey Herlings sich nächstes Jahr ein bisschen niedergeschlagener fühlen.