Michael Dunlop liefert und liefert und liefert, jetzt schon zum 36. Mal

Viel Zeit bleibt Michael Dunlop nicht, um das Hochgefühl nach seinem Sieg im zweiten Supersport-Rennen zu genießen, denn schon gilt es, sich für den nächsten Einsatz vorbereiten. Im Qualifying der Sportbike-Kategorie konnte der Paton-Pilot den eigenen Rundenrekord unterbieten. Mike Browne lag als Zweitschnellster über 20 Sekunden zurück.

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Apropos Browne, die Farbgestaltung seiner Paton-Maschine, mit der er das auf zwei Runden verkürzte Rennen eröffnen wird, erinnert an den talentierten Nordiren Gene McDonnell, der im Alter von 24 Jahren bei der Tourist Trophy vor 40 Jahren bei einer Kollision mit einem die Strecke überquerenden Pony sein Leben verloren hatte.

Dass die Pause dann doch etwas länger dauert und der Start um eine dreiviertel Stunde nach hinten geschoben wird, liegt an einem Zwischenfall, der nichts mit dem Renngeschehen zu tun hat. Die Fahrer, die nur wenige Minuten vor dem Start auf der Glencrutchery Road ihre Positionen bezogen hatten, machen sich wieder auf den Weg zurück ins Fahrerlager.

Bereits in der ersten Runde wird Dunlop der Favoritenrolle gerecht. Von Zwischenzeit zu Zwischenzeit baut er seinen Vorsprung aus. Hinter ihm toben zwei Zweikämpfe. Browne duelliert sich mit Paul Jordan um den zweiten Platz und Peter Hickman, der immer wieder einen Blick auf den Tank seiner Maschine riskiert, weiß Jamie Coward in seinem Nacken.

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Nach 18:18,603 Minuten bleibt bei Dunlop der Zeiger der Stoppuhr stehen, als er die Start-Ziel-Linie überquert, das ist über fünf Sekunden schneller als sein Rundenrekord. Jordan hat zwar 17,5 Sekunden Rückstand auf den Führenden, Browne aber um 0,122 sec. von Rang 2 verdrängt. Hickman ist Vierter, seine Chancen auf eine Top-3-Platzierung scheinen gering.

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Auf der zweiten und letzten Runden stellt sich nur die Fragen, wird Dunlop den Snaefell Mountain Course noch schneller absolvieren, obwohl er für einen Sieg nicht mehr alles riskieren muss. Mit 18:10,725 min. bleibt er deutlich unter seiner nicht einmal 20-Minuten alten Bestmarke aus Runde 1. Browne setzt sich doch noch gegen Jordan im Kampf um den zweiten Platz durch.

Dass seine guten Trainingszeiten kein Zufall waren, unterstrich Michal Dokoupil. Der Tscheche ließ als Neunter viele erfahrene TT-Fahrer hinter sich. Der Italiener Stefano Bonetti, der beim Bergrennen in Landshaag zu den Publikumslieblingen zählt, beendete das Rennen vor seinem Landsmann Andrea Majola an der 13. Stelle.

Resultat, Tourist Trophy, Sportbike 1, 5. Juni

Sportbike 1 Pos. Name Motorrad 1. Michael Dunlop (GB) Paton 2. Mike Browne (IRL) Paton 3. Paul Jordan (GB) Aprilia 4. Peter Hickman (GB) Yamaha 5. Jamie Coward (GB) Paton 6. Joe Yeardsley (GBM) Yamaha 7. Dominic Herbertson (GB) Triumph 8. Barry Furber (GB) Yamaha 9. Michal Dokoupil (CZ) Aprilia 10. Michael Sweeney (IRL) Aprilia

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