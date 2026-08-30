Comtoyou Racing sorgt für Aston-Martin-Pole-Position am Nürburgring

Wie gewohnt wurde das Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup in drei Segmenten ausgefahren. Jeder Fahrer absolvierte ein Segment und aus den absolvierten Rundenzeiten wurde die Durchschnittszeit gebildet, welche über die Startaufstellung entscheidet.

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Schnellster im ersten Segment war McLaren-Pilot Thomas Fleming im Garage 59 McLaren 720S GT3. Der Brite umrundete den Kurs in 1:53.412 Minuten.

BMW-Werksfahrer Max Hesse fuhr im WRT BMW M4 GT3 die schnellste Runde im zweiten Segment. Der Deutsche umrundete den Nürburgring in 1:53.251 Minuten.

DTM-Fahrer Ben Dörr war im RJN McLaren 720S GT3 der schnellste Pilot im dritten Segment. Mit 1:53.070 Minuten fuhr er die schnellste Rundenzeit des Wochenendes.

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Der Comtoyou Racing Aston Martin von Marco Sörensen, Nicki Thiim und Mattia Drudi sicherte sich mit einer Durchschnittsrundenzeit von 1:53.591 Minuten die Pole-Position.

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Mathias Brunner Weiterlesen

Rang zwei geht an den GetSpeed Mercedes-AMG GT3 von Maxime Martin, Maximilian Götz und Fabian Schiller, dem 0,127 Sekunden fehlten.

Ricardo Feller, Thomas Preining und Bastian Buus komplettieren im Lionspeed GP Porsche die Top-3-Positionen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Nürburgring Qualifying (Top 10):

Mattia Drudi/Marco Sörensen/Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Maxime Martin/Maximilian Götz/Fabian Schiller - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3 Ricardo Feller/Thomas Preining/Bastian Buus - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R Joseph Loake/Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3 Kelvin van der Linde/Jordan Pepper/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3 Dani Juncadella/Chris Lulham/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3 Thomas Fleming/Louis Prette/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3 Lucas Auer/Luca Stolz/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Alessio Rovera/Tommaso Mosca/Nicklas Nielsen - AF Corse - Ferrari 296 GT3 Dylan Pereira/Andrea Frassineti/Alex Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

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