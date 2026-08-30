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Aufatmen: In fünf Tagen geht die Superbike-WM 2026 in Magny-Cours weiter

Seit fast zwei Monaten drehen die Teams und Fahrer Däumchen, aber kommende Woche geht die Superbike-WM 2026 in Magny-Cours endlich weiter. Was man über den Klassiker in Frankreich wissen muss.

Superbike WM

Nächste Station der Superbike-WM 2026: Magny-Cours
Nächste Station der Superbike-WM 2026: Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nächste Station der Superbike-WM 2026: Magny-Cours
© Gold & Goose

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Bis 2021 fand das Meeting der Superbike-WM in Magny-Cours frühestens Ende September statt, nun beginnt auf der französischen Piste am 4. September das letzte Saisondrittel. Nach aktueller Wettervorhersage erwartet die Piloten ein sommerliches Wochenende mit Temperaturen bis 30 Grad Celsius.

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Die französische Rennstrecke heißt mit vollem Namen ‹Circuit de Nevers Magny-Cours› und trägt ihren heutigen Namen seit 1989. Der 4,4 km lange Kurs befindet sich im ländlich geprägten Département Nièvre in der Region Burgund, etwa 250 Kilometer südlich von Paris.

Bereits 1961 wurde die Rennstrecke eröffnet, die in den folgenden Jahren und Jahrzehnten mehrfach erweitert und modernisiert wurde. Berühmt ist Magny-Cours als Austragungsort des Motorrad-Langstreckenklassikers 'Bol d’Or', der hier bis 2014 ausgetragen wurde. Die Superbike-Weltmeisterschaft gastierte in Magny-Cours erstmals 1991, seit 2003 jährlich.

Magny-Cours bietet von allem etwas. Es gibt verschiedene enge Kurven, drei langsame Spitzkehren und eine schnelle Gerade. Auf diesem technisch anspruchsvollen Layout kann man keinen natürlichen Rhythmus fahren. Oft geht es mit sehr hohem Tempo auf die langsamsten Kurven der gesamten Saison zu, zum Teil auch bergab. Stabilität, Brems- und Lenkverhalten sind daher sehr wichtig, nicht nur am Ende der Gegengerade, eingangs der 'Adelaide'-Spitzkehre. Dort bremst man von 290 km/h auf unter 50 km/h herunter. Verbremser und rennentscheidende Manöver sind an dieser Stelle vorprogrammiert.

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Zu den Eigenarten der Strecke gehörte ein glatter Asphalt, der bei niedrigen Temperaturen oder Regen sehr rutschig war. 2020 wurde die Rennstrecke deshalb neu asphaltiert und bietet nun etwas mehr Grip.

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Mit 21 Rennsiegen ist Ducati der in Magny-Cours erfolgreichste Hersteller. Der letzte Sieg gelang Nicolò Bulega 2024 im zweiten Lauf. Kawasaki gewann bisher 14 Rennen, Yamaha elf und BMW vier.

Der erfolgreichste Superbike-Pilot in Magny-Cours ist seit vergangenem Jahr Toprak Razgatlioglu, der mit der BMW M1000RR einen Dreifachsieg feierte. Neun Siege fuhr Jonathan Rea ein. Mit fünf Siegen folgt Ikone Noriyuki Haga. In diesem Jahr dürften die Siege über WM-Leader Bulega führen.

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

491

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

153

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

145

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

110

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

107

10

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

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