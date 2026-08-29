WINWARD Racing legt Berufung gegen Misano-Disqualifikation ein

Maro Engel und Lucas Auer wurden vom zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Misano disqualifiziert. Das Radlager am Mercedes-AMG GT3 entsprach nicht der Homologation. Bei den zusätzlichen technischen Überprüfungen wurde festgestellt, dass «die Dichtlippen des Radlagers auf beiden Seiten abgeschnitten waren», was von den Vertretern von WINWARD Racing nicht bestritten wurde.

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Hier erfahrt ihr mehr zu der Entscheidung.

Die Stewards haben am Samstag, dem 29. August, um 10:24 Uhr die Mitteilung über die beabsichtigte Einlegung einer Berufung durch Winward Racing gegen die Entscheidung Nr. 77 - der Disqualifikation des Fahrzeugs - erhalten.

Die Stewards erkennen die aufschiebende Wirkung der mit der Entscheidung Nr. 77 verhängten Strafe gemäß Artikel 12.3.3.a und b des ISC an, da die Einreichung der beabsichtigten Berufung innerhalb der von den Rennkommissaren festgelegten Frist eingegangen ist. Durch die Berufung bleibt das Ergebnis vom zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup weiterhin vorläufig.

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