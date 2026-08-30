Bagger-Lauf 2 in Aragon: Iannone erneut vorn – Weltcup spitzt sich zu!
Andrea Iannone gewann beim Harley-Davidson Bagger World Cup in Aragon auch das Sonntags-Rennen. Oscar Gutierrez stürzte beim Duell mit Iannone. Vier Fahrer haben beim Finale noch Titelchancen.
Der MotoGP-Sonntag in Aragon wurde mit dem zweiten Lauf des Harley-Davidson Bagger World Cup eingeläutet. Der Start des mit zehn Piloten äußerst dünn besetzten Rennens war für 8:55 Uhr angesetzt, verschob sich doch kurz vor dem Beginn der Einführungsrunde. Die Verantwortlichen machten die Streckenbedingungen für die Verzögerung verantwortlich. Loris Capirossi inspizierte den Kurs im Safety-Car und gab grünes Licht.
Die Bagger konnten kurz nach 9:00 Uhr in die Einführungsrunde starten.
Iannone vorn, Gutierrez fliegt ab
Oscar Gutierrez, Andrea Iannone und Eric Granado bildeten die erste Startreihe. Den Sprint zur ersten Kurve entschied Gutierrez für sich, doch Iannone beschleunigte besser aus der ersten Kurve und übernahm die Führung. An der Spitze entwickelte sich ein spannendes Duell zwischen den Iannone und Gutierrez, das bereits in Runde 2 ein Ende nahm. Gutierrez ging in Kurve 12 übers Limit und stürzte.
Nach dem Gutierrez-Sturz formierte sich eine vier Fahrer starke Führungsgruppe, die von Iannone angeführt wurde. Dahinter kämpften Eric Granado, Archie McDonald und Jordi Torres. Iannone fuhr schnellste Rennrunden in Serie und setzte sich von Runde zu Runde immer weiter von seinen Verfolgern ab.
Spannung vor dem Weltcup-Finale in Österreich
In der Schlussphase ließ Iannone nichts anbrennen, auch wenn Granado den Druck noch einmal erhöhte. Nach acht Rennrunden fuhr Iannone als Sieger über den Zielstrich. Granado und McDonald komplettierten das Podium.
Platz 4 ging an Jordi Torres. Maxwell Toth komplettierte am Sonntag die Top-5. Auf den folgenden Positionen folgten Filippo Rovelli, Jake Lewis, Travis Wyman und Dimas Ekky Pratama.
Beim Saisonfinale auf dem Red Bull Ring Mitte September haben vier Fahrer die Chance, die Meisterschaft zu gewinnen. Auch Aragon-Sieger Iannone hat noch theoretische Chancen auf den Titel in der Premierensaison des Harley-Davidson Bagger World Cup.
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