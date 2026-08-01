Debütsieg für Team von Max Verstappen in GT World Challenge Europe
Das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing gewann das Nachtrennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours - es war der Debütsieg für das Team von Max Verstappen.
Debütsieg für das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing in der GT World Challenge Europe. Jules Gounon und Daniel Juncadella gewannen für das Team des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen das erste Sprint Cup-Rennen in Magny-Cours. Der Mercedes-AMG GT3 bestimmte das Rennen von der Pole-Position und fuhr zu einem verdienten Rennsieg im Herzen Frankreichs. Für Daniel Juncadella ist es der erste Triumph in einem Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup.
Rang 2 belegte der AF Corse Ferrari 296 GT3 von Thomas Neubauer und Arthur Leclerc, der sich von der neunten Position vorarbeiten konnte. 2,597 Sekunden fehlten schlussendlich auf den siegreichen Mercedes-AMG in den Red-Bull-Farben.
Die Podestränge komplettierten Kobe Pauwels und Nicki Thiim im Comtoyou Racing Aston Martin.
Kurz nach der Schließung des Boxenstopp-Fensters wurde das Rennen neutralisiert. Christopher Haase im Eastalent Racing Audi strandete am Ausgang der Imola-Schikane neben der Strecke und musste geborgen werden. Ausgelöst wurde der Zwischenfall durch eine Massenkollision von Michael Blanchemain im Sainteloc Racing Audi, Jef Machiel im AF Corse Ferrari, Mikey Porter im Optimum Motorsport McLaren und Haase, welcher den schlechtesten Ausgang des Zwischenfalls hatte. Der Belgier Machiels musste seinen Ferrari mit starken Beschädigungen abstellen. Auch das Auto von Mikey Porter wurde zu stark in Mitleidenschaft gezogen.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny-Cours Rennen 1 (Top-10):
Daniel Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
Thomas Neubauer/Arthur Leclerc – AF Corse – Ferrari 296 GT3
Kobe Pauwels/Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3
Max Hesse/Valentino Rossi – WRT – BMW M4 GT3
Charles Weerts/Kelvin van der Linde - WRT – BMW M4 GT3
Gilles Magnus/Robin Knutsson – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
Alessio Picariello/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
Alex Arkin Aka/Dylan Pereira - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3
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