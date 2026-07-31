Aston Martin schwimmt im Regen von Magny-Cours zur Bestzeit
Starkregen beendete das zweite Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours vorzeitig. Jamie Day fuhr im Walkenhorst Motorsport Aston Martin die Bestzeit.
Jamie Day fuhr im Walkenhorst Motorsport Aston Martin die Bestzeit. Der Brite umrundete den Kurs in 1:54.168 Minuten. Aufgrund der Witterungsbedingungen war die Rundenzeit allerdings nicht repräsentativ, da auch nur 26 der 44 Fahrzeuge Rundenzeiten setzten.
Marvin Dienst fuhr im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die zweitschnellste Runde. 0,065 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit.
Maro Engel komplettierte in der Mann-Filter-Mamba die Top-3-Positionen.
Pünktlich zum Start der zweiten Trainingssitzung setzte starker Regen in Magny-Cours ein, welcher die Strecke komplett unter Wasser setzte. Dementsprechend zurückhaltend waren viele Teams und zögerten ihren Start in die Sitzung heraus. Nach rund einer halben Stunde ließ dieser nach und mehr Fahrzeuge fuhren auf den ehemaligen GP-Kurs.
Nach rund einer Dreiviertelstunde nahm der Regen erneut stark zu und Gewitter setzte ein. Die Sitzung wurde mit der Roten Flagge unterbrochen und nicht mehr aufgenommen.
Ergebnis GT World Challenge Europe Magny-Cours Training 2 (Top 10):
Jamie Day/Mateo Villagomez – Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage GT3
Marvin Dienst/Rinat Salikhov – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Gilles Magnus/Robin Knutsson – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
Nicki Thiim/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Luca Engstler/Patric Niederhauser - Rutronik Racing - Lamborghini Temerario GT3
Jim Pla/Michael Blanchemain - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3
Andrea Frassineti/Ariel Levi - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3
Dennis Marschall/Dustin Blattner – Kessel Racing – Ferrari 296 GT3
Mikkel Pedersen/Alex Malykhin - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach