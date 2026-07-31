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Aston Martin schwimmt im Regen von Magny-Cours zur Bestzeit

Starkregen beendete das zweite Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours vorzeitig. Jamie Day fuhr im Walkenhorst Motorsport Aston Martin die Bestzeit.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Der Walkenhorst Motorsport Aston Martin vor dem Regen
Der Walkenhorst Motorsport Aston Martin vor dem Regen
Foto: SRO
Der Walkenhorst Motorsport Aston Martin vor dem Regen
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Jamie Day fuhr im Walkenhorst Motorsport Aston Martin die Bestzeit. Der Brite umrundete den Kurs in 1:54.168 Minuten. Aufgrund der Witterungsbedingungen war die Rundenzeit allerdings nicht repräsentativ, da auch nur 26 der 44 Fahrzeuge Rundenzeiten setzten.

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Marvin Dienst fuhr im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die zweitschnellste Runde. 0,065 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit.

Maro Engel komplettierte in der Mann-Filter-Mamba die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Pünktlich zum Start der zweiten Trainingssitzung setzte starker Regen in Magny-Cours ein, welcher die Strecke komplett unter Wasser setzte. Dementsprechend zurückhaltend waren viele Teams und zögerten ihren Start in die Sitzung heraus. Nach rund einer halben Stunde ließ dieser nach und mehr Fahrzeuge fuhren auf den ehemaligen GP-Kurs.

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Nach rund einer Dreiviertelstunde nahm der Regen erneut stark zu und Gewitter setzte ein. Die Sitzung wurde mit der Roten Flagge unterbrochen und nicht mehr aufgenommen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Magny-Cours Training 2 (Top 10):

  1. Jamie Day/Mateo Villagomez – Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage GT3

  2. Marvin Dienst/Rinat Salikhov – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  3. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  4. Gilles Magnus/Robin Knutsson – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R

  5. Nicki Thiim/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  6. Luca Engstler/Patric Niederhauser - Rutronik Racing - Lamborghini Temerario GT3

  7. Jim Pla/Michael Blanchemain - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

  8. Andrea Frassineti/Ariel Levi - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

  9. Dennis Marschall/Dustin Blattner – Kessel Racing – Ferrari 296 GT3

  10. Mikkel Pedersen/Alex Malykhin - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R

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