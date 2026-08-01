Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MX2

  6. /

  7. News

Werbung

Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt MX2-Quali-Race vor Simon Längenfelder

Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Flanders in Lommel vor Simon Längenfelder (KTM) und Guillem Farres (Triumph).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Camden Mc Lellan gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Lommel
Camden Mc Lellan gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Lommel
Foto: Thoralf Abgarjan
Camden Mc Lellan gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Lommel
© Thoralf Abgarjan

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Flanders im Tiefsand von Lommel: Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan war im Zeittraining der Schnellste und startete von Pole. Titelverteidiger Simon Längenfelder war in seiner schnellsten Runde 1,38 Sekunden langsamer und startete von Platz 2.

Werbung

Werbung

MX2 Zeittraining Lommel

  1. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 1:55.117

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, +1.386

  3. Guillem Farres (E), Triumph, +1.471

  4. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +2.472

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, +2.604

  6. Sacha Coenen (B), KTM, +3.253

Holeshot Längenfelder

Simon Längenfelder zog den Holeshot und führte das Rennen 8 Runden lang an. Camden Mc Lellan startete im Bereich der Top-5, arbeitete sich schrittweise nach vorne und überholte den Deutschen relativ mühelos. Mc Lellan gewann am Ende mit einem Vorsprung von 8,3 Sekunden vor Längenfelder und WM-Leader Guillem Farres (Triumph), der von den Fehlern der Anderen profitierte.

Im Artikel erwähnt

3 Stürze von Sacha Coenen

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen startete gut und rangierte in den ersten 4 Runden auf Platz 2 hinter Simon Längenfelder. Bei einem Sturz in einer Rechtskurve verbog er sich den Lenker, was zu zwei weiteren Stürzen führte. Außerdem startete er mit einem operierten und noch nicht wirklich verheilten Schlüsselbeinbruch, den er sich in den USA zugezogen hatte. Nach seinem dritten Sturz erbte WM-Leader Guillem Farres den 3. Platz kampflos. Auch Liam Everts (Husqvarna) stürzte zweimal und kam am Ende auf Rang 5 ins Ziel.

Werbung

Werbung

Sacha Coenen, erster Sturz in Lommel
Sacha Coenen, erster Sturz in Lommel
Foto: MXGP-TV
Sacha Coenen, erster Sturz in Lommel
© MXGP-TV
Der zweite Crash von Sacha Coenen in Lommel
Der zweite Crash von Sacha Coenen in Lommel
Foto: MXGP-TV
Der zweite Crash von Sacha Coenen in Lommel
© MXGP-TV
Der dritte Crash von Sacha Coenen
Der dritte Crash von Sacha Coenen
Foto: MXGP-TV
Der dritte Crash von Sacha Coenen
© MXGP-TV

Was sonst noch passierte

Janis Reisulis (Yamaha) startete in der ersten Runde und startete eine Aufholjagd bis auf Platz 6. Der deutsche KTM-Pilot Valentin Kees kam auf Platz 13 ins Ziel. Joshua Voelker (KTM) hatte auf Platz 22 bereits einen Rückstand von einer Runde. Die niederländische Gaststarterin und WMX-Weltmeisterin Lotte van Drunen (Yamaha) beendete das Rennen auf Platz 23.

Werbung

Werbung

Lage an der Tabellenspitze

WM-Leader Guillem Farres konnte seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 33 auf 34 Punkte ausbauen. Camden Mc Lellan konnte auf Platz 3 seinen Vorsprung gegenüber Simon Längenfelder um einen Punkt erhöhen.

MX2 Qualifikationsrennen Lommel

  1. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 25:22.582

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, +8.378

  3. Guillem Farres (E), Triumph, +32.316

  4. Sacha Coenen (B), KTM, +43.354

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, +44.223

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +1:01.251

  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:12.678

  8. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +1:15.964

  9. Julius Mikula (CZ), KTM, +1:24.790

  10. Valerio Lata (I), Honda, +1:31.511

WM-Stand

  1. Farres (E), Triumph, 626 Punkte

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 592 Punkte, (-34)

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 558 Punkte, (-68)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 556 Punkte, (-70)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 526 Punkte, (-100)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 481 Punkte, (-145)

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

17

35:50,135

2:01,954

25

02

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

17

+6,119

2:00,468

22

03

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

17

+13,125

2:01,931

20

04

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

17

+21,012

2:03,254

18

05

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

17

+31,400

2:03,881

16

06

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

17

+50,612

2:03,814

15

07

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

19

17

+1:21,225

2:03,908

14

08

Placeholder - Racer

Julius Mikula

Placeholder - Racer

Julius Mikula

20

17

+1:31,542

2:04,100

13

09

Placeholder

Noel Zanocz

Placeholder

Noel Zanocz

716

17

+2:09,613

2:08,392

12

10

Alve Callemo

Alve Callemo

496

17

+2:16,008

2:08,061

11

Events

Alle Motocross-WM MX2 Events
  • Vergangen

    MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of Flanders

    Stedelijk Motorcross Centrum, Belgien
    01.–02.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event

  • MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event

  • MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of Flanders

    Stedelijk Motorcross Centrum, Belgien
    01.–02.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event

  4. MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien