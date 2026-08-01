Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt MX2-Quali-Race vor Simon Längenfelder

Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Flanders im Tiefsand von Lommel: Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan war im Zeittraining der Schnellste und startete von Pole. Titelverteidiger Simon Längenfelder war in seiner schnellsten Runde 1,38 Sekunden langsamer und startete von Platz 2.

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MX2 Zeittraining Lommel

Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 1:55.117 Simon Längenfelder (D), KTM, +1.386 Guillem Farres (E), Triumph, +1.471 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +2.472 Liam Everts (B), Husqvarna, +2.604 Sacha Coenen (B), KTM, +3.253

Holeshot Längenfelder

Simon Längenfelder zog den Holeshot und führte das Rennen 8 Runden lang an. Camden Mc Lellan startete im Bereich der Top-5, arbeitete sich schrittweise nach vorne und überholte den Deutschen relativ mühelos. Mc Lellan gewann am Ende mit einem Vorsprung von 8,3 Sekunden vor Längenfelder und WM-Leader Guillem Farres (Triumph), der von den Fehlern der Anderen profitierte.

3 Stürze von Sacha Coenen

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen startete gut und rangierte in den ersten 4 Runden auf Platz 2 hinter Simon Längenfelder. Bei einem Sturz in einer Rechtskurve verbog er sich den Lenker, was zu zwei weiteren Stürzen führte. Außerdem startete er mit einem operierten und noch nicht wirklich verheilten Schlüsselbeinbruch, den er sich in den USA zugezogen hatte. Nach seinem dritten Sturz erbte WM-Leader Guillem Farres den 3. Platz kampflos. Auch Liam Everts (Husqvarna) stürzte zweimal und kam am Ende auf Rang 5 ins Ziel.

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Sacha Coenen, erster Sturz in Lommel Foto: MXGP-TV Sacha Coenen, erster Sturz in Lommel © MXGP-TV

Der zweite Crash von Sacha Coenen in Lommel Foto: MXGP-TV Der zweite Crash von Sacha Coenen in Lommel © MXGP-TV

Der dritte Crash von Sacha Coenen Foto: MXGP-TV Der dritte Crash von Sacha Coenen © MXGP-TV

Was sonst noch passierte

Janis Reisulis (Yamaha) startete in der ersten Runde und startete eine Aufholjagd bis auf Platz 6. Der deutsche KTM-Pilot Valentin Kees kam auf Platz 13 ins Ziel. Joshua Voelker (KTM) hatte auf Platz 22 bereits einen Rückstand von einer Runde. Die niederländische Gaststarterin und WMX-Weltmeisterin Lotte van Drunen (Yamaha) beendete das Rennen auf Platz 23.

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Lage an der Tabellenspitze

WM-Leader Guillem Farres konnte seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 33 auf 34 Punkte ausbauen. Camden Mc Lellan konnte auf Platz 3 seinen Vorsprung gegenüber Simon Längenfelder um einen Punkt erhöhen.

MX2 Qualifikationsrennen Lommel

Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 25:22.582 Simon Längenfelder (D), KTM, +8.378 Guillem Farres (E), Triumph, +32.316 Sacha Coenen (B), KTM, +43.354 Liam Everts (B), Husqvarna, +44.223 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +1:01.251 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:12.678 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +1:15.964 Julius Mikula (CZ), KTM, +1:24.790 Valerio Lata (I), Honda, +1:31.511

WM-Stand

Farres (E), Triumph, 626 Punkte Sacha Coenen (B), KTM, 592 Punkte, (-34) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 558 Punkte, (-68) Simon Längenfelder (D), KTM, 556 Punkte, (-70) Liam Everts (B), Husqvarna, 526 Punkte, (-100) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 481 Punkte, (-145)

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