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Lommel: Warum fehlten die Sarholz-KTM-Piloten Tom Koch und Noah Ludwig?

In Lommel fehlte die Sarholz-KTM-Mannschaft mit Tom Koch und Noah Ludwig. Das Team entschied sich, zu den Deutschen Meisterschaften auf dem Waldkurs von Bielstein anzutreten.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGPMotocross-WMMotocross-WM MX2

Noah Ludwig startet nicht in Lommel
Noah Ludwig startet nicht in Lommel
Foto: Thoralf Abgarjan
Noah Ludwig startet nicht in Lommel
© Thoralf Abgarjan

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Das deutsche Sarholz-KTM-Team startete nicht zur 14. Etappe der Motocross-WM in Lommel. Der Grund: An diesem Wochenende finden auf dem Waldkurs in Bielstein die Deutschen Meisterschaften (DMX) statt. Tom Koch und Noah Ludwig werden dort am Start stehen, was die Fans an der Strecke und die Veranstalter besonders freuen wird.

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Tom Koch startet nicht in Lommel
Tom Koch startet nicht in Lommel
Foto: Thoralf Abgarjan
Tom Koch startet nicht in Lommel
© Thoralf Abgarjan

Noah Ludwig und die MX2

Vor einer Woche in Loket wechselte Noah Ludwig in die MX2-Klasse und schrammte dort im zweiten Lauf nur knapp an den Top-10 vorbei. Er kam auf Rang 11 mit seiner seriennahen 250er vor dem italienischen HRC-Werksfahrer Valerio Lata ins Ziel.

Nächster WM-Termin: Arnheim

In Uddevalla (Schweden) wird das Sarholz-KTM-Team nicht antreten. Der nächste WM-Termin ist der 23. August im Sand von Arnheim. Dort könnte Noah Ludwig erneut mit der 250er ausrücken. Mit 21 Jahren wäre für Noah problemlos auch 2027 eine weitere MX2-Saison möglich und es gibt im Moment auch genau diese Überlegungen. Wie realistisch diese Optionen sind, wird sich nach dem Arnheim-Rennen herausstellen.

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In Bielstein werden die Deutschen Meisterschaften ausgetragen
In Bielstein werden die Deutschen Meisterschaften ausgetragen
Foto: MSC Bielstein
In Bielstein werden die Deutschen Meisterschaften ausgetragen
© MSC Bielstein

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