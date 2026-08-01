Lommel: Warum fehlten die Sarholz-KTM-Piloten Tom Koch und Noah Ludwig?
In Lommel fehlte die Sarholz-KTM-Mannschaft mit Tom Koch und Noah Ludwig. Das Team entschied sich, zu den Deutschen Meisterschaften auf dem Waldkurs von Bielstein anzutreten.
Das deutsche Sarholz-KTM-Team startete nicht zur
Noah Ludwig und die MX2
Vor einer Woche in Loket wechselte Noah Ludwig in die MX2-Klasse und schrammte dort im zweiten Lauf nur knapp an den Top-10 vorbei. Er kam auf Rang 11 mit seiner seriennahen 250er vor dem italienischen HRC-Werksfahrer Valerio Lata ins Ziel.
Nächster WM-Termin: Arnheim
In Uddevalla (Schweden) wird das Sarholz-KTM-Team nicht antreten. Der nächste WM-Termin ist der 23. August im Sand von Arnheim. Dort könnte Noah Ludwig erneut mit der 250er ausrücken. Mit 21 Jahren wäre für Noah problemlos auch 2027 eine weitere MX2-Saison möglich und es gibt im Moment auch genau diese Überlegungen. Wie realistisch diese Optionen sind, wird sich nach dem Arnheim-Rennen herausstellen.
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