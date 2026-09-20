GT World: BMW-Piloten gewinnen vorzeitig Titel in Silver-Cup-Gesamtwertung
Matisse Lismont und Ignacio Montenegro sind vorzeitig Meister in der Silver-Cup-Gesamtwertung der GT World Challenge Europe. Im zweiten Sprint-Cup-Lauf in Zandvoort können sie weiteren Titel gewinnen.
Matisse Lismont und Ignacio Montenegro haben vorzeitig den Silver Cup-Titel in der GT World Challenge Europe gewonnen. Die beiden WRT-Piloten sind damit vorzeitig Meister in der kombinierten Gesamtwertung aus dem Endurance Cup und dem Sprint Cup.
Bereits Ende August gewannen Lismont und Montenegro zusammen mit Amaury Cordeel vorzeitig den Titel in der Silver Cup-Wertung des GT World Challenge Europe Endurance Cup.
Im GT World Challenge Europe Sprint Cup fuhren Lismont und Montenegro in ihrem WRT BMW M4 GT3 bislang fünf Siege in sieben Rennen ein und sicherten sich vier Pole-Positions. Zum Vergleich: im Endurance Cup haben sie sich den vorzeitigen Titel ohne Sieg gesichert.
In der Silver Cup-Wertung im GT World Challenge Europe Sprint Cup haben die Piloten der WRT-Mannschaft derzeit einen Vorsprung von 48,5 Punkten auf das Walkenhorst Motorsport-Duo Jamie Day und Mateo Villagomez. Wenn sie nach dem zweiten Rennen in Zandvoort am heutigen Sonntag einen Vorsprung von mehr als 35 Punkten haben, dann sichern sie sich ebenfalls auch im Sprint-Wettbewerb vorzeitig die Meisterkrone.
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