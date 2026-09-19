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Porsche-Youngster Morris Schuring auf GT World Pole-Position in Zandvoort

Morris Schuring hat sich die Pole-Position für das erste GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Zandvoort gesichert. Der Lokalmatador fuhr die Bestzeit im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R.

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Morris Schuring zeigt der Konkurrenz das Porsche-Heck
Morris Schuring zeigt der Konkurrenz das Porsche-Heck
Foto: SRO
Morris Schuring zeigt der Konkurrenz das Porsche-Heck
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Pole-Position für Lokalmatador Morris Schuring in Zandvoort. Der Niederländer fuhr im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R auf den besten Startplatz in einem kuriosen Qualifying auf dem spektakulären Dünenkurs. Schuring umrundete den Kurs in 1:33.730 Minuten.

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Thomas Fleming fuhr im Garage 59 McLaren auf den zweiten Startplatz und war damit das schnellste Fahrzeug aus dem Gold Cup. 0,101 Sekunden fehlten dem Briten auf die Bestzeit.

Tommaso Mosca komplettiert im AF Corse Ferrari die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Zandvoort Qualifying 1 (Top 10):

  1. Morris Schuring/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R

  2. Thomas Fleming/Louis Prette – Garage 59 – McLaren 720S GT3

  3. Tommaso Mosca/Matias Zagazeta – AF Corse – Ferrari 296 GT3

  4. Eddie Cheever/Peter Dempsey – Ziggo Sport Tempesta Racing – Porsche 911 GT3 R

  5. Augusto Farfus/Darren Leung - Paradine Competition - BMW M4 GT3

  6. Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3

  7. Klaus Bachler/Simon Birch – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  8. Bastian Buus/Ricardo Feller – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R

  9. Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

  10. Thomas Neubauer/Arthur Leclerc – AF Corse – Ferrari 296 GT3

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