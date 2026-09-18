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Audi eröffnet GT World-Rennwochenende in Zandvoort mit schnellster Runde

Alex Aka fuhr im Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 die schnellste Runde im ersten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup auf dem niederländischen Grand-Prix-Kurs in Zandvoort.

Sportwagen

Alex Aka sorgt für eine Audi-Bestzeit in Zandvoort
Alex Aka sorgt für eine Audi-Bestzeit in Zandvoort
Foto: SRO
Alex Aka sorgt für eine Audi-Bestzeit in Zandvoort
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Das Rennwochenende des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort wurde mit einer Audi-Bestzeit eröffnet. Alex Aka fuhr im Tresor Attempto Racing Audi die schnellste Rundenzeit. Aka umrundete den Kurs im R8 LMS GT3 in 1:34.458 Minuten.

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Die zweitschnellste Rundenzeit fuhr Ben Green im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3. 0,133 Sekunden fehlten Green auf die Bestzeit des Audi-Fahrers.

Matteo Cairoli fuhr im zweiten Ferrari des Teams aus der Schweiz die drittschnellste Runde.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis GT World Challenge Challenge Europe Zandvoort Training 1 (Top 10):

  1. Dylan Pereira/Alex Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

  2. Thierry Vermeulen/Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  3. Matteo Cairoli/Konsta Lappalainen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  4. Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3

  5. Klaus Bachler/Simon Birch - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R

  6. Flynt Schring/Nicolas Baert - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

  7. Bastian Buus/Ricardo Feller - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

  8. Riccardo Pera/Alex Malykhin - Pure Racing - Porsche 911 GT3 R

  9. Nicki Thiim/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  10. Simon Reicher/Christopher Haase - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

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