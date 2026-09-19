Hochspannung in Zandvoort: McLaren-Sieg im ersten GT-World-Rennen
Warum GT-Racing so geil ist bewies das erste Rennen in Zandvoort! Thomas Fleming und Louis Prette gewinnen den ersten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Lauf in Zandvoort.
Thomas Fleming und Louis Prette gewinnen das erste Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort. Das Garage 59-Duo setzt sich vom zweiten Startplatz durch und gewinnen das erste der beiden einstündigen Rennen. Die beiden Fahrer gewinnen zudem auch den Gold Cup.
Morris Schuring und Dorian Boccolacci beenden das Rennen auf dem zweiten Platz im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R. Nur 0,676 Sekunden fehlten auf den siegreichen McLaren.
Thierry Vermeulen und Ben Green komplettieren im Emil Frey Racing Ferrari die Podestränge. Green sicherte sich mit einem spektakulären Doppelüberholmanöver in der Schlussphase die dritte Position.
Nach sechs Minuten wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. In der Hugenholtzbocht kollidierten Carl Bennett im AF Corse Ferrari und Amaury Cordell im WRT BMW. Bennett drehte sich in der Steilkurve und als er die Fahrt fortsetzen wollte traf er den BMW des Belgiers.
Nach der Schließung des Boxenstoppfenster wurde das Rennen mit einer Full Course Yellow neutralisiert, da Tabellenführer Kelvin van der Linde mit technischen Problemen ausgerollt ist.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Zandvoort Rennen 1 (Top 10):
Thomas Fleming/Louis Prette - Garage 59 - McLaren 720S GT3
Morris Schuring/Dorian Boccolacci - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R
Thierry Vermeulen/Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Klaus Bachler/Simon Birch - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R
Bastian Buus/Ricardo Feller - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R
Dani Juncadella/Chris Lulham - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3
Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3
Tommaso Mosca/Matias Zagazeta - AF Corse - Ferrari 296 GT3
Matisse Lismont/Ignazio Montenegro - WRT - BMW M4 GT3
Nicki Thiim/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
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