Hochspannung in Zandvoort: McLaren-Sieg im ersten GT-World-Rennen

Thomas Fleming und Louis Prette gewinnen das erste Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort. Das Garage 59-Duo setzt sich vom zweiten Startplatz durch und gewinnen das erste der beiden einstündigen Rennen. Die beiden Fahrer gewinnen zudem auch den Gold Cup.

Werbung

Werbung

Morris Schuring und Dorian Boccolacci beenden das Rennen auf dem zweiten Platz im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R. Nur 0,676 Sekunden fehlten auf den siegreichen McLaren.

Thierry Vermeulen und Ben Green komplettieren im Emil Frey Racing Ferrari die Podestränge. Green sicherte sich mit einem spektakulären Doppelüberholmanöver in der Schlussphase die dritte Position.

Nach sechs Minuten wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. In der Hugenholtzbocht kollidierten Carl Bennett im AF Corse Ferrari und Amaury Cordell im WRT BMW. Bennett drehte sich in der Steilkurve und als er die Fahrt fortsetzen wollte traf er den BMW des Belgiers.

Werbung

Werbung

Nach der Schließung des Boxenstoppfenster wurde das Rennen mit einer Full Course Yellow neutralisiert, da Tabellenführer Kelvin van der Linde mit technischen Problemen ausgerollt ist.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Zandvoort Rennen 1 (Top 10):