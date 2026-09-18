Porsche schlägt im zweiten GT World Challenge-Training in Zandvoort zurück

Die Bestzeit im zweiten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup geht an Lokalmatador Morris Schuring. Im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R umrundete er den Kurs in 1:34.450 Minuten.

Werbung

Werbung

Rang zwei sicherte sich Ricardo Feller im Lionspeed GP Porsche. Der Schweizer fehlten 0,193 Sekunden auf die Bestzeit des Niederländers.

Ben Green komplettierte im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 die Top-3-Positionen.

Ergebnis (Top 10):

Werbung

Werbung

1. Morris Schuring/Dorian Boccolacci - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Mathias Brunner Weiterlesen

2. Bastian Buus/Ricardo Feller – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R

3. Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

4. Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3

Werbung

Werbung

5. Klaus Bachler/Simon Birch – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

6. Thomas Fleming/Louis Prette - Garage 59 - McLaren 720S GT3

7. Eddie Cheever/Peter Dempsey - Ziggo Sport Tempesta Racing - Porsche 911 GT3 R

8. Robin Knutsson/Gilles Magnus - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

Werbung

Werbung

9. Tommaso Mosca/Matias Zagazeta - AF Corse - Ferrari 296 GT3

10. Dani Juncadella/Chris Lulham - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3