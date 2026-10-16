Max-Verstappen-Wirbel, Bestzeit von Christopher Haase im Audi
Max Verstappen kollidierte in der Anfangsphase des ersten Trainings in Portimão mit einem Audi - Christopher Haase fuhr im Eastalent Racing Audi im GT World Challenge Europe Endurance Cup.
Audi eröffnet das Rennwochenende des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão mit der Bestzeit! Christopher Haase fuhr im Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 die Bestzeit. Der routinierte Deutsche umrundete den Kurs in 1:42.643 Minuten.
Den zweiten Rang belegt der WRT BMW M4 GT3 von Jordan Pepper, Kelvin van der Linde und Charles Weerts. Van der Linde fehlten auf der schnellsten Runde nur minimale 0,004 Sekunden auf die Bestzeit von Haase.
Alex Aka komplettierte im Tresor Attempto Racing Audi die Top-3-Positionen.
Der Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Bolide von Max Verstappen, Chris Lulham und Ben Barnicoat beendete das Training auf dem 20. Platz. Der Fokus des Trios lag in der 90-minütigen Sitzung auf der Racepace.
Nach zwei Minuten im ersten Training kam es zum ersten Zwischenfall und beteiligt war Max Verstappen! Der viermalige Formel-1-Weltmeister drehte in seiner ersten fliegenden Runde in der dritten Kurve den Sainteloc Racing Audi von Ezequiel Perez Companc um. Verstappen konnte das Training unbeeinträchtigt fortsetzen. Die Rennleitung kündigte eine Untersuchung des Zwischenfalls an.
Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Portimao Traing. 1 (Top 10):
Christopher Haase/Simon Reicher/Markus Winkelhock - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3
Kelvin van der Linde/Jordan Pepper/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3
Dylan Pereira/Andrea Frassineti/Alex Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3
Philipp Eng/Marco Wittmann/Jake Dennis - ROWE Racing - BMW M4 GT3
Max Hesse/Valentino Rossi/Neil Verhagen - WRT - BMW M4 GT3
Ralf Aron/Maximilian Götz/Fabian Schiller - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3
Marcelo Tomasoni/Aaron Muss/Valentin Hasse-Clot - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Christian Krognes/Jamie Day/Henrique Chaves - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3
Tommaso Mosca/Lorenzo Ferrari/Nicola Lacorte - AF Corse - Ferrari 296 GT3
Amaury Cordeel/Matisse Lismont/Ignacio Montenegro - WRT - BMW M4 GT3
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