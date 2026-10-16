Porsche-Star Laurin Heinrich greift mit Chìjīn Rex Macau-Sieg an

Nach einem souveränen Gesamtsieg bei den Suzuka 1000km in Japan werden AO Racing und Absolute Racing im November dieses Jahres erneut zusammenarbeiten, um bei einem der legendärsten Straßenrennen der Welt anzutreten. AO Racing by Absolute wird beim Macau Grand Prix vom 19. bis 22. November am FIA GT World Cup teilnehmen, wobei Laurin Heinrich am Steuer des Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 8 sitzen wird.

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So wie sich die Farben der Blätter mit dem Wechsel der Jahreszeiten verändern, so wandelt sich auch das Aussehen von AO Racings «Rexy». Pünktlich zum Macau Grand Prix hat sich die grüne Haut des bei den Fans beliebten Dinosauriers in ein leuchtendes Chromrot mit goldenen Akzenten verwandelt. In der chinesischen Kultur ist Rot die Farbe des großen Glücks, des Wohlstands und des Feierns – die perfekte Kombination, da Rexy, der unter dem Namen Chìjīn Rex («Rotes Gold») an den Start geht, die Saison 2026 mit einem starken Abschluss beenden will.

«Rexy ist noch nicht ganz bereit für die Pause», sagt AO Racing-Teamchef Gunnar Jeannette. «Nach einem großartigen Start unserer Partnerschaft mit Absolute Racing in Suzuka freuen wir uns darauf, Laurin in unserem purpurroten und goldenen T-Rex auf den Straßen von Macau fahren zu sehen.»

Dieser Start markiert den ersten Auftritt von AO Racing auf dem legendären Guia Circuit und setzt die erfolgreiche Partnerschaft zwischen AO und Absolute Racing fort. Die beiden Organisationen hatten sich zu Beginn dieser Saison für das 1.000-km-Rennen von Suzuka zusammengetan, bei dem Heinrich, Alessio Picariello und Julien Andlauer mit «Bushi Rex», dem Urvater von «Rexy“, den Gesamtsieg errangen – damit sicherten sie Porsche den ersten Gesamtsieg bei dieser Veranstaltung seit 1994 und AO Racing den ersten Gesamtsieg in der GT-Klasse.

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Heinrich kehrt nach seinem Beitrag zum Sieg des Teams in Suzuka in die Aufstellung von AO Racing by Absolute zurück. Der Porsche-Fahrer ist ein fester Bestandteil des GT-Programms von AO Racing und gewann mit dem Team 2024 den GTD-PRO-Titel in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship, bevor er 2025 und 2026 mit «Rexy» weitere Siege einfuhr.