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Mercedes-AMG schlägt im Nachttraining der Suzuka 1000km zurück

Im Rahmen der Suzuka 1000km im Rahmen der Intercontinental GT Challenge schlug im Nachtraining Mercedes-AMG durch eine Bestzeit von 75 Express zurück.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Mercedes-AMG schlägt im Nachttraining zurück
Mercedes-AMG schlägt im Nachttraining zurück
Foto: Gruppe C Photography
Mercedes-AMG schlägt im Nachttraining zurück
© Gruppe C Photography

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Mercedes-AMG schlägt im Nachttraining der Suzuka 1000km zurück und fuhr auf abtrocknender Strecke die Bestzeit. Mikael Grenier umrundete im 75 Express Fahrzeug die Strecke in 2:00.395 Minuten.

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Auf den zweiten Platz fuhr Christopher Mies im Miedecke Motorsport by Team MPC Ford Mustang GT3. 0,182 Sekunden fehlten dem deutschen Routinier auf die Bestzeit.

Dorian Boccolacci komplettierte im Absolute Racing Porsche, der im strömenden Regen die ersten beiden Sitzungen dominierte, die Top-3-Positionen.

Ergebnis Suzuka 1000km Nachttraining (Top 10):

  1. Mikael Grenier/Kenny Habul/Philip Ellis – 75 Express – Mercedes-AMG GT3

  2. Christopher Mies/Dennis Olsen/Frédéric Vervisch – Miedecke Motorsport by Team MPC – Ford Mustang GT3

  3. Ayhancan Güven/Alessandro Ghiretti/Dorian Boccolacci – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

  4. Cunfan Ruan/Maxime Oosten/Max Hesse – Team KRC – BMW M4 GT3

  5. Kei Nakanishi/Shigekazu Wakisaka/Giancarlo Fisichella – LM Corsa – Ferrari 296 GT3

  6. Alessio Picariello/Laurin Heinrich/Julien Andlauer – AO by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

  7. Seita Nonaka/Takuro Shinohara/Tadasuke Makino – Ponos Racing – Ferrari 296 GT3

  8. Katsumasa Chiyo/Kazuki Hiramine/Atshushi Miyake – Team 5zigen – Nissan GT-R GT3

  9. Anthony McIntosh/Parker Thompson/Dan Harper – WRT – BMW M4 GT3

  10. Naoki Hattori/Ryo Ogawa/Hiroki Yoshimoto – LM Corsa – Ferrari 296 GT3

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