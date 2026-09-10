Lionspeed GP setzt zweiten Porsche in Zandvoort ein

Lionspeed GP freut sich sehr, den frisch gekürten Porsche Mobil 1 Supercup-Meister Flynt Schuring für das bevorstehende Rennwochenende des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort in seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Schuring wird sein GT World Challenge Europe-Debüt in einem zusätzlichen Fahrzeug des Teams geben und dabei an der Seite des DTM-Stammfahrers Nicolas Baert antreten.

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Schuring schrieb letzten Monat Geschichte, als er im Alter von 20 Jahren und 11 Tagen zum jüngsten Meister in der Geschichte des Porsche Mobil 1 Supercup wurde. Diese Leistung gelang ihm ein Jahr, nachdem er in derselben Meisterschaft den Rookie-Titel gewonnen hatte, was seinen Aufstieg im Porsche-Nachwuchsprogramm weiter untermauerte.

Nun freut sich Lionspeed GP darauf, Schuring für den nächsten großen Schritt in seiner Rennkarriere willkommen zu heißen, wenn er am 18. und 19. September beim Sprint-Cup-Rennen in Zandvoort an Bord des Porsche 911 GT3 R Evo mit der Startnummer 89 sein Debüt in der weltweit umkämpftesten GT3-Meisterschaft gibt.

Schuring wird im Silver Cup ein Duo mit dem belgischen Rennfahrer Baert bilden, der mit seiner GT3-Erfahrung zum Team stößt. Derzeit fährt er in der DTM für Comtoyou Racing und gewann 2023 den Gold Cup-Titel im Sprint Cup. Zuletzt sicherte er sich einen Silver Cup-Sieg beim dreistündigen Endurance Cup-Rennen auf dem Nürburgring.

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Schuring und Baert werden sich am Steuer des Porsche mit der Startnummer 89 abwechseln, der in der für Lionspeed GP typischen rot-weißen Lackierung erstrahlt und von den langjährigen Partnern Manorhaven, Abacus Global Management, Staloc und Beyond Capital Partners unterstützt wird.

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Mit der Verpflichtung von Schuring folgt Lionspeed GP seinem bewährten Konzept, junge Talente in ihrer Entwicklung zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre ersten Schritte in der weltweit hart umkämpftesten GT3-Meisterschaft zu machen.

Bastian Buus, Sieger der diesjährigen CrowdStrike 24 Hours of Spa und Anwärter auf den Gesamttitel im Sprint Cup, ist zudem ehemaliger Porsche Mobil 1 Supercup-Meister und stieg 2024 mit Lionspeed GP in die GT World Challenge Europe auf.

Buus und sein Stammteamkollege Ricardo Feller werden ihren Titelkampf in Zandvoort an Bord des Porsche 911 GT3 R Evo mit der Startnummer 80 fortsetzen, der von Potentia unterstützt wird, einem in Nordamerika ansässigen Entwickler von Industrie- und KI-Infrastruktur der nächsten Generation.

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