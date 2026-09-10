Österreichisches Porsche-Team steigt in Zandvoort in die Topklasse auf

Beim Rennen im niederländischen Zandvoort wird razoon – more than racing in der Pro-Klasse des GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup antreten. In der härtesten europäischen GT3-Sprintmeisterschaft wird das Teams aus Eggersdorf bei Graz einen Porsche 911 GT3 R an den Start bringen.

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44 GT3-Fahrzeuge sind für die komplette Saison in der hochkarätigen Rennserie genannt, welche an jedem Wochenende zwei einstündige Rennen absolviert. Der Dünenkurs in Zandvoort sorgt dabei für besondere Herausforderungen, da immer wieder Sand von der Nordseeküste auf den Grand-Prix-Kurs geweht wird und so die Gripverhältnisse schnell wechseln können.

Porsche-Vertragsfahrer Klaus Bachler wird dabei für das Team antreten. Der Pilot aus der Steiermark gilt als einer der schnellsten und erfahrensten Porsche-Piloten der Welt. So gewann Bachler in den vergangenen Jahren Titel in der LMGT3-Klasse der FIA WEC, gewann zweimal den Titel in der GT3-Klasse der Asian Le Mans Series und wurde im Vorjahr Meister in der 24H Series. Zudem konnte er unter anderem Rennsiege in der GT World Challenge Europe, im ADAC GT Masters und auf der Nürburgring-Nordschleife einfahren. Der Däne Simon Birch wird auch in der Pro-Klasse für das Team rund um Teameigner Dominik Olbert und GT3-Teammanager Christoph Huber an den Start gehen und komplettiert das Fahrerduo. Birch gilt als eines der größten Talente im GT3-Sport und ging mit dem österreichischen Rennstall bereits im GT2-, GT3- und GT4-Bereich an den Start. Im ADAC GT Masters gewann Birch mit razoon – more than racing 2025 zwei Rennen. Bereits im Vorjahr absolvierten Klaus Bachler und Simon Birch gemeinsam einen Gaststart im GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup in Misano.

«In weniger als zwei Wochen ist es so weit und ich werde gemeinsam mit Simon und razoon beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort an den Start gehen. Ich freue mich riesig auf das Wochenende», so Klaus Bachler. «Es ist natürlich sehr schön als Österreicher in einem österreichischen Team, welches sich in der GT3-Szene mittlerweile etabliert hat an den Start zu gehen. Dadurch, dass wir mitten in der Saison sind und in die Pro-Klasse wechseln, nicht ganz so einfach, da wir durch das Testverbot uns nicht wirklich vorbereiten konnten. Aber nichtsdestotrotz haben wir das gewusst, aber wir bereiten uns trotzdem bestmöglich vor. Die Competition ist natürlich riesig und wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Unser Ziel ist, dass wir Fehlerfrei sind und in beiden Rennen ein möglichst gutes Ergebnis einfahren.»

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Simon Birch ergänzt: «Ich freue mich bereits sehr auf das Wochenende in Zandvoort und wie im Vorjahr gemeinsam mit Klaus in der Pro-Klasse anzutreten. Es ist für mich eine Ehre, dass er erneut gemeinsam mit mir antreten wird. Es ist sehr cool, dass ich die Chance habe mit einem Pro-Aufgebot im Sprint Cup anzutreten. Mit so einem starken Teamkollegen ist es eine tolle Chance für uns. Jetzt freue ich mich erneut mit Klaus anzutreten und hoffe auf zwei starke Ergebnisse.»

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«Für uns wird der Einsatz in Zandvoort ein perspektivischer Einsatz, um möglichst viel zu lernen und uns dabei auf geplante Rennprogramme in höchstklassigen GT-Rennserien vorzubereiten. Wir freuen uns sehr, dass mit Klaus einer der weltbesten Porsche-Piloten für unser Team antreten wird. Bereits im vergangenen Jahr konnten wir viel von seiner Expertise lernen. Ein Ergebnis in den Top 10 wäre ein mega Ergebnis und ist unser Ziel, nachdem wir in diesem Jahr bislang nur in Brands Hatch im Sprint Cup angetreten sind. Dank unserer Erfahrung im ADAC GT Masters kennen wir die Strecke bereits sehr gut, was uns zuversichtlich stimmt», so Teameigner Dominik Olbert.

Das GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup-Wochenende auf dem Formel-1-Kurs in Zandvoort findet vom 18. bis zum 20. September statt. Am Samstag um 14:45 Uhr sowie am Sonntag um 14:15 Uhr werden die beiden Rennläufe gestartet. Die Rennen und die morgendlichen Qualifyings werden im offiziellen Livestream auf YouTube übertragen, die SRO bietet die Streams in mehreren Sprachen – darunter Deutsch und Englisch – an.