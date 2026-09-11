Porsche dominiert verregneten Trainingstag bei den Suzuka 1000km
Mit den Suzuka 1000km wird die Intercontinental GT Challenge - die inoffizielle GT3 Weltmeisterschaft - fortgesetzt. Ayhancan Güven dominierte den Trainingsfreitag.
Training 1:
Die erste Trainingssitzung der Suzuka 1000km endet mit einer Porsche-Bestzeit. Der amtierende DTM-Champion Ayhancan Güven fuhr im Absolute Racing Porsche die Bestzeit, als er den Kurs in 2:11.077 Minuten umrundete.
Rang zwei sicherte sich Maxime Martin im Fahrzeug vom Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing. 0,397 Sekunden fehlten dem Belgier auf die Bestzeit des Türken.
Max Hesse komplettierte im Team KRC BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.
Ergebnis Suzuka 1000km Training 1 (Top 10):
Ayhancan Güven/Alessandro Ghiretti/Dorian Boccolacci – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
Luca Stolz/Maxime Martin/Kakunoshin Ohta – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3
Cunfan Ruan/Maxime Oosten/Max Hesse – Team KRC – BMW M4 GT3
Christopher Mies/Dennis Olsen/Frédéric Vervisch – Miedecke Motorsport by Team MPC – Ford Mustang GT3
Kevin Tse/Daisuke Yamawaki/Joao Paulio de Oliveira – Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3
Kerong Li/Anders Fjordbach/Joel Sturm – High Class Racing – Porsche 911 GT3 R
Sena Sakaguchi/Hideki Yamauchi/Takumitsu Matsui – K Tunes Racing – Lexus RC F GT3
Shinji Takei/Reimei Itou/Ukyo Sasahara – Bingo Racing with LM Corsa – Porsche 911 GT3 R
Yusaku Maezawa/Naoki Yokomizo/Alessio Rovera – Maezawa Racing – Ferrari 296 GT3
Seita Nonaka/Takuro Shinohara/Tadasuke Makino – Ponos Racing – Ferrari 296 GT3
Training 2:
Auch im zweiten Training fuhr Güven im Absolute Racing Porsche die Bestzeit. Im verregneten Training umrundete der Porsche-Werksfahrer den Kurs in 2:17.376 Minuten.
Ben Green fuhr in der Johor Motorsports Racing Corvette auf den zweiten Rang. 1,012 Sekunden fehlten auf den Porsche-Star.
Maxime Oosten komplettiert im Team KRC BMW die Top-3-Positionen.
Ergebnis Suzuka 1000km Training 2 (Top 10):
Ayhancan Güven/Alessandro Ghiretti/Dorian Boccolacci – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
Prince Jefri Ibrahim/Prince Abu Bakar Ibrahim/Ben Green – Johor Motorsports Racing – Corvette Z06 GT3.R
Cunfan Ruan/Maxime Oosten/Max Hesse – Team KRC – BMW M4 GT3
Kerong Li/Anders Fjordbach/Joel Sturm – High Class Racing – Porsche 911 GT3 R
Alex Sims/Scott McLaughlin/Nick Catsburg – Johor Motorsports Racing – Corvette Z06 GT3.R
Mikael Grenier/Kenny Habul/Philip Ellis – 75 Express – Mercedes-AMG GT3
Luca Stolz/Maxime Martin/Kakunoshin Ohta – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3
Sena Sakaguchi/Hideki Yamauchi/Takumitsu Matsui – K Tunes Racing – Lexus RC F GT3
Anthony McIntosh/Parker Thompson/Dan Harper – WRT – BMW M4 GT3
Song Jiajun/Brendon Leitch/Liu Kaishun – Harmony Racing – Ferrari 296 GT3
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