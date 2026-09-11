Porsche-Star Thomas Preining eröffnet Sachsenring-Wochenende mit Bestzeit

Porsche-Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Sachsenring. Der 2023er DTM-Champion Thomas Preining fuhr im Manthey Porsche die Bestzeit. Preining umrundete den Kurs in 1:18.148 Minuten.

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Rang zwei sicherte sich Kelvin van der Linde im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. Dem Südafrikaner fehlt 0,087 Sekunden auf die Bestzeit.

Ricardo Feller komplettierte im zweiten Manthey Porsche die Top-3-Positionen.

Bei seinem Comeback belegte Maximilian Paul im Grasser Lamborghini den 19. Rang. Gaststarter Simon Connor Primm fuhr im Seyffarth Motorsport Audi in seiner ersten DTM-Session auf die 18. Position.

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Ergebnis DTM Sachsenring Training 1 (Top 10):