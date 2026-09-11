Porsche-Star Thomas Preining eröffnet Sachsenring-Wochenende mit Bestzeit
Porsche-Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Sachsenring. Der 2023er DTM-Titelträger Thomas Preining fuhr im Grello Porsche die Bestzeit in der ersten Session.
Porsche-Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Sachsenring. Der 2023er DTM-Champion Thomas Preining fuhr im Manthey Porsche die Bestzeit. Preining umrundete den Kurs in 1:18.148 Minuten.
Rang zwei sicherte sich Kelvin van der Linde im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. Dem Südafrikaner fehlt 0,087 Sekunden auf die Bestzeit.
Ricardo Feller komplettierte im zweiten Manthey Porsche die Top-3-Positionen.
Bei seinem Comeback belegte Maximilian Paul im Grasser Lamborghini den 19. Rang. Gaststarter Simon Connor Primm fuhr im Seyffarth Motorsport Audi in seiner ersten DTM-Session auf die 18. Position.
Ergebnis DTM Sachsenring Training 1 (Top 10):
Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
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