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Porsche-Star Thomas Preining eröffnet Sachsenring-Wochenende mit Bestzeit

Porsche-Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Sachsenring. Der 2023er DTM-Titelträger Thomas Preining fuhr im Grello Porsche die Bestzeit in der ersten Session.

Jonas Plümer

Von

DTM

Thomas Preining eröffnet das Wochenende mit der Bestzeit
Thomas Preining eröffnet das Wochenende mit der Bestzeit
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Thomas Preining eröffnet das Wochenende mit der Bestzeit
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Porsche-Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Sachsenring. Der 2023er DTM-Champion Thomas Preining fuhr im Manthey Porsche die Bestzeit. Preining umrundete den Kurs in 1:18.148 Minuten.

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Rang zwei sicherte sich Kelvin van der Linde im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. Dem Südafrikaner fehlt 0,087 Sekunden auf die Bestzeit.

Ricardo Feller komplettierte im zweiten Manthey Porsche die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Bei seinem Comeback belegte Maximilian Paul im Grasser Lamborghini den 19. Rang. Gaststarter Simon Connor Primm fuhr im Seyffarth Motorsport Audi in seiner ersten DTM-Session auf die 18. Position.

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Ergebnis DTM Sachsenring Training 1 (Top 10):

  1. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  2. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  3. Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  4. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  6. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  7. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  8. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  9. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

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