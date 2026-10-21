Nach elf Jahren Zusammenarbeit: Philipp Eng verlässt BMW M Motorsport

Nach elf erfolgreichen Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen BMW M Motorsport und Philipp Eng. Beide Parteien haben sich geeinigt, den nach der Saison 2026 ausgelaufenen Werksfahrer-Vertrag nicht zu verlängern. Eng stellt sich in Zukunft neuen Herausforderungen. Im GT-Sport hat der Österreicher viele große Erfolge für BMW M Motorsport gefeiert – unter anderem drei Gesamtsiege bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps und einen GTLM-Klassensieg bei den 24 Stunden von Daytona. Seit 2023 war Eng fester Bestandteil des Fahreraufgebots für den BMW M Hybrid V8, in dem er zwei Siege feierte.

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2016 kam Eng als Werksfahrer zu BMW M Motorsport und sorgte auf Anhieb für Aufsehen. Im BMW M6 GT3 von ROWE Racing triumphierte er beim Langstreckenklassiker in Spa-Francorchamps. Dort sollten 2018 und 2023 zwei weitere Triumphe folgen. 2019 siegte Eng mit dem BMW M8 GTE des BMW M Teams RLL in Daytona. Zwischen 2018 und 2022 absolvierte der 36-Jährige insgesamt vier Saisons in der DTM. In 72 Rennen feierte er einen Sieg und fünf Podestplätze. Ab 2023 war Eng als Fahrer des BMW M Hybrid V8 ein wichtiger Baustein des Comebacks von BMW M Motorsport in der Topklasse der Prototypen-Kategorie. In vier Saisons in der GTP-Klasse der IMSA WeatherTech SportsCar Championship gelangen Eng zwei Siege und fünf Podestplätze – zwei davon in der aktuellen Saison. 2025 belegte er gemeinsam mit Dries Vanthoor Platz vier in der Gesamtwertiung.

Bereits in seiner Jugend war Eng Teil der BMW M Motorsport Familie. Zwischen 2006 und 2008 ging er in der Nachwuchsrennserie Formel BMW an den Start. 2007 triumphierte er beim Formel BMW Weltfinale, wofür er im Jahr darauf mit einem Testeinsatz im Formel-1-Fahrzeug des BMW Sauber F1 Teams belohnt wurde.

Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport: «Ich bedanke mich sehr herzlich bei Philipp Eng für elf erfolgreiche gemeinsame Jahre bei BMW M Motorsport. Durch seine zahlreichen großen Siege im GT-Sport hat er sich als einer der Top-Fahrer weltweit in dieser Kategorie etabliert. Gleichzeitig hat Philipp ab 2023 seine Klasse am Steuer des BMW M Hybrid V8 regelmäßig unter Beweis gestellt. In der IMSA-Serie war er über vier Saisons ein wichtiger Baustein in unserer Entwicklung zu einem Top-Team, das mittlerweile konstant um Siege und Podiumsplätze kämpfen kann. Ich wünsche Philipp für den nächsten Abschnitt seiner Karriere alles Gute und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen an der Rennstrecke.»

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Philipp Eng: «Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mich in meinen elf Jahren bei BMW M Motorsport begleitet haben. Es war eine großartige Zeit! Im Laufe der Jahre sind viele Freundschaften entstanden, über die ich sehr froh bin. Ich bin glücklich darüber, dass ich in allen Rennserien, in denen ich angetreten bin, Rennen gewinnen konnte – sei es in der DTM, der IMSA-Serie, der GT World Challenge oder der Intercontinental GT Challenge. Besondere Highlights waren natürlich meine drei Siege bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps und mein Erfolg bei den 24 Stunden von Daytona. Nun ist es an der Zeit, dass ich mich neuen spannenden Aufgaben zuwende. Ich wünsche BMW M Motorsport für die Zukunft alles Gute! Ich werde unsere gemeinsame Zeit immer in sehr guter Erinnerung behalten.»