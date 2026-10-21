Fabio Di Giannantonio über Phillip Island: «Die Strecke ist unglaublich!»

In Indonesien schaffte es Fabio Di Giannantonio nach langer Zeit wieder auf das Podest. Platz 3 im Sprint war für den VR46-Piloten der Lohn für die harte Arbeit, die er und sein Team in den letzten Wochen hineingesteckt hatten. Im Grand Prix lief es dann mit Rang 8 nicht mehr ganz so gut, dennoch ist ein Aufwärtstrend erkennbar.

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In der Gesamtwertung liegt Di Giannantonio vor den letzten fünf Saisonevents auf Position 6. Auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) hat er mittlerweile 110 Punkte Rückstand, aber auf Platz 4, den Trackhouse-Pilot Ai Ogura derzeit belegt, fehlen ihm nur 14 Zähler.

Di Giannantonio holte auf Phillip Island sein erstes MotoGP-Podium

An diesem Wochenende geht es mit dem Australien-GP weiter. Phillip Island zählt zu den Lieblingsstrecken von «Diggia». 2018 belegte er in der Moto3-Klasse den zweiten Platz und 2023 holte er dort sein erstes MotoGP-Podium. Auch 2025 stand Di Giannantonio in Australien auf dem Podium – er wurde im Hauptrennen am Sonntag Zweiter.

«Ich habe eine besondere Verbindung zur Rennstrecke von Phillip Island. Insgesamt ist es ein einzigartiges Wochenende im Kalender, denn die Atmosphäre unterscheidet sich von den anderen Rennen und schweißt das Team abseits der Strecke noch enger zusammen», blickte der Römer voraus. «Die Strecke selbst ist unglaublich und gibt mir einen richtigen Schub. Ich hatte dort einige großartige Momente. Für dieses letzte Rennen werden wir den Speed und all die positiven Aspekte vom vergangenen Wochenende mitnehmen. Ich bin zuversichtlich, und wir werden nicht aufgeben!»

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In diesem Jahr findet der Große Preis von Australien das letzte Mal auf Phillip Island statt. 2027 wird es im November die Premiere in Adelaide geben.