Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Fabio Di Giannantonio über Phillip Island: «Die Strecke ist unglaublich!»

VR46-Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio will den positiven Schwung von Indonesien nach Australien mitnehmen. Mit der schnellen MotoGP-Strecke auf Phillip Island habe er «eine besondere Verbindung».

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

In Indonesien schaffte es Fabio Di Giannantonio nach langer Zeit wieder auf das Podest. Platz 3 im Sprint war für den VR46-Piloten der Lohn für die harte Arbeit, die er und sein Team in den letzten Wochen hineingesteckt hatten. Im Grand Prix lief es dann mit Rang 8 nicht mehr ganz so gut, dennoch ist ein Aufwärtstrend erkennbar.

Werbung

Werbung

In der Gesamtwertung liegt Di Giannantonio vor den letzten fünf Saisonevents auf Position 6. Auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) hat er mittlerweile 110 Punkte Rückstand, aber auf Platz 4, den Trackhouse-Pilot Ai Ogura derzeit belegt, fehlen ihm nur 14 Zähler.

Di Giannantonio holte auf Phillip Island sein erstes MotoGP-Podium

An diesem Wochenende geht es mit dem Australien-GP weiter. Phillip Island zählt zu den Lieblingsstrecken von «Diggia». 2018 belegte er in der Moto3-Klasse den zweiten Platz und 2023 holte er dort sein erstes MotoGP-Podium. Auch 2025 stand Di Giannantonio in Australien auf dem Podium – er wurde im Hauptrennen am Sonntag Zweiter.

Im Artikel erwähnt

«Ich habe eine besondere Verbindung zur Rennstrecke von Phillip Island. Insgesamt ist es ein einzigartiges Wochenende im Kalender, denn die Atmosphäre unterscheidet sich von den anderen Rennen und schweißt das Team abseits der Strecke noch enger zusammen», blickte der Römer voraus. «Die Strecke selbst ist unglaublich und gibt mir einen richtigen Schub. Ich hatte dort einige großartige Momente. Für dieses letzte Rennen werden wir den Speed und all die positiven Aspekte vom vergangenen Wochenende mitnehmen. Ich bin zuversichtlich, und wir werden nicht aufgeben!»

Werbung

Werbung

In diesem Jahr findet der Große Preis von Australien das letzte Mal auf Phillip Island statt. 2027 wird es im November die Premiere in Adelaide geben.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien