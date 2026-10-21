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Wetter, TV-Übertragung und Zeitplan für den US-GP der Formel 1 in Austin

Wie wird das Wetter am Formel-1-Rennwochenende in Austin? Wann starten Qualifying und Rennen auf dem Circuit of the Americas? Und welcher Sender überträgt den US-GP im Fernsehen?

Otto Zuber

Von

Formel 1

Die Rennstrecke in Austin/Texas
Die Rennstrecke in Austin/Texas
Foto: XPB
Die Rennstrecke in Austin/Texas
© XPB

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Nach zwei Rennwochenenden in Malaysia und Singapur, bei denen alle im Formel-1-Fahrerlager regelmäßig in den Himmel blickten und in denen es sogar zu teils argen Verschiebungen im Zeitplan durch Regen kam, dürfte es in Austin dieses Wochenende trocken zugehen. Die aktuelle Wettervorhersage für den US-Grand-Prix: Überwiegend Sonne und Höchsttemperaturen von 30 Grad. Kein Regen in Sicht! Das Wetter scheint stabil. Am Morgen ist es in Texas meist kühl, mit der Sonne heizt es sich auf.

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Wegen der Zeitverschiebung zwischen Texas und Mitteleuropa von sieben Stunden finden die Sessions bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Abend statt.

Wer überträgt den Formel-1-GP der USA in Austin/Texas im TV?

In Deutschland überträgt Sky F1 alle Sessions, RTL zeigt zusätzlich das Qualifying. In Österreich ist ServusTV an der Reihe und überträgt alle Trainings sowie Quali und Grand Prix. ORF bringt eine Analyse. In der Schweiz zeigt SRF info die Qualifikation, SRF zwei das Rennen.

Großer Preis der USA im TV:

Freitag, 23. Oktober

10.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Bahrain 2026

12.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

14.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025

16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

19.00 Sky Sport F1 – Warm-up – Das Motorsport-Spezial

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

19.30 Beginn 1. Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

22.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

22.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

23.00 Beginn 2. Freies Training

00.30 Sky Sport F1 – 2025: Rookie Review

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Samstag, 24. Oktober

11.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

16.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

19.30 Beginn 3. Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage

21.45 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris

21.50 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.35 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Beginn Qualifying

00.00 ServusTV – Qualifying Analyse

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

TV-Programm

Sonntag, 25. Oktober

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.30 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage

13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

18.40 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

19.30 ServusTV – Vorbericht Rennen

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

20.20 SRF zwei – Beginn Übertragung GP

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP

21.00 ServusTV – Beginn Übertragung GP

21.00 Beginn Großer Preis der USA (bei uns im Live-Ticker, 56 Runden)

22.40 ServusTV – Rennen Analyse

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.50 ORF 1 – Die Analyse

00.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

00.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

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    Circuit of the Americas, USA
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    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
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    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
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