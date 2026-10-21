Wetter, TV-Übertragung und Zeitplan für den US-GP der Formel 1 in Austin
Wie wird das Wetter am Formel-1-Rennwochenende in Austin? Wann starten Qualifying und Rennen auf dem Circuit of the Americas? Und welcher Sender überträgt den US-GP im Fernsehen?
Nach zwei Rennwochenenden in Malaysia und Singapur, bei denen alle im Formel-1-Fahrerlager regelmäßig in den Himmel blickten und in denen es sogar zu teils argen Verschiebungen im Zeitplan durch Regen kam, dürfte es in Austin dieses Wochenende trocken zugehen. Die aktuelle Wettervorhersage für den US-Grand-Prix: Überwiegend Sonne und Höchsttemperaturen von 30 Grad. Kein Regen in Sicht! Das Wetter scheint stabil. Am Morgen ist es in Texas meist kühl, mit der Sonne heizt es sich auf.
Wegen der Zeitverschiebung zwischen Texas und Mitteleuropa von sieben Stunden finden die Sessions bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Abend statt.
Wer überträgt den Formel-1-GP der USA in Austin/Texas im TV?
In Deutschland überträgt Sky F1 alle Sessions, RTL zeigt zusätzlich das Qualifying. In Österreich ist ServusTV an der Reihe und überträgt alle Trainings sowie Quali und Grand Prix. ORF bringt eine Analyse. In der Schweiz zeigt SRF info die Qualifikation, SRF zwei das Rennen.
Großer Preis der USA im TV:
Freitag, 23. Oktober
10.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Bahrain 2026
12.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026
14.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025
16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
18.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026
19.00 Sky Sport F1 – Warm-up – Das Motorsport-Spezial
19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
19.30 Beginn 1. Freies Training
21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos
21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
22.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training
22.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
22.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training
22.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training
23.00 Beginn 2. Freies Training
00.30 Sky Sport F1 – 2025: Rookie Review
Samstag, 24. Oktober
11.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025
13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
16.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026
19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training
19.30 Beginn 3. Freies Training
21.00 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage
21.45 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris
21.50 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training
22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
22.35 RTL – Beginn Übertragung Qualifying
22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht
22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying
23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
23.00 Beginn Qualifying
00.00 ServusTV – Qualifying Analyse
00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
Sonntag, 25. Oktober
11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
12.30 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage
13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream
13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
18.40 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen
19.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
19.30 ServusTV – Vorbericht Rennen
19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
20.20 SRF zwei – Beginn Übertragung GP
20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP
21.00 ServusTV – Beginn Übertragung GP
21.00 Beginn Großer Preis der USA (bei uns im Live-Ticker, 56 Runden)
22.40 ServusTV – Rennen Analyse
22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
23.50 ORF 1 – Die Analyse
00.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
00.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
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