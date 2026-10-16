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Porsche auf Pole-Position beim Saisonfinale der GT World in Portimao

Boutsen VDS dominiert das Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimao. Morris Schuring, Dorian Boccolacci und Alessio Picariello gehen vom besten Startplatz ins Rennen.

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Boutsen VDS auf der Pole-Position in Portimao
Boutsen VDS auf der Pole-Position in Portimao
Foto: Gruppe C Photography
Boutsen VDS auf der Pole-Position in Portimao
© Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Wie gewohnt wurde das Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup in drei Segmenten ausgefahren. Jeder Fahrer absolvierte ein Segment und aus den absolvierten Rundenzeiten wurde die Durchschnittszeit gebildet, welche über die Startaufstellung entscheidet.

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Morris Schuring war im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R schnellster im ersten Segment. Der Niederlä-nder umrundete den Krs in 1:42.445 Minuten.

Auch im zweiten Segment hämmerte der Boutsen VDS Porsche die Bestzeit in den Asphalt. Dorian Boccolacci umrundete den Kurs in 1:41.856 Minuten.

Im Artikel erwähnt

Im dritten Segment fuhr Simon Birch im Selected Car Racing Ferrari 296 GT3 die schnellste Rundenzeit. Der Däne umrundete den Kurs in 1:41.652 Minuten.

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Mit einer kombinierten Rundenzeit von 1:42.071 Minuten wird der Boutsen VDS Porsche von Morris Schuring, Dorian Boccolacci und Alessio Picariello von der Pole-Position starten.

Der GetSpeed Mercedes-AMG GT3 von Ralf Aron, Maximilian Götz und Fabian Schiller folgt auf Rang zwei. 0,108 Sekunden fehlten dem Mercedes-AMG-Trio auf die Bestzeit.

Ricardo Feller, Thomas Preining und Bastian Buus komplettieren im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R die Top-3-Positionen.

Nur für Platz 15 reichte es für den Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 von Ben Barnicoat, Chris Lulham und Max Verstappen. Dem Fahrzeug fehlte in jedem Segment der Speed der absoluten Spitze. So war Max Verstappen in seinem Segment nur 14., und hatte einen Rückstand von 0,441 Sekunden auf Simon Birch im Ferrari des dänischen Teams.

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Ergebnis GT World Challenge Europe ENdurance Cup Portimao Qualifying (Top 10):

  1. Morris Schuring/Dorian Boccolacci/Alessio Picariello - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

  2. Ralf Aron/Maximilian Götz/Fabian Schiller – GetSpeed – Mercedes-AMG GT3

  3. Ricardo Feller/Thomas Preining/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R

  4. Arjun Maini/Fabio Scherer/Thomas Drouet – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  5. Albert Costa/Arthur Leclerc/Lilou Wadoux - AF Corse - Ferrari 296 GT3

  6. Lucas Auer/Luca Stolz/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Joseph Loake/Dean MacDonald/Jack Hawksworth - Garage 59 - McLaren 720S GT3

  8. Frederik Schandorff/Malte Ebdrup/Simon Birch – Selected Car Racing – Ferrari 296 GT3

  9. Mattia Drudi/Ross Gunn/Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  10. Tommaso Mosca/Lorenzo Ferrari/Nicola Lacorte - AF Corse - Ferrari 296 GT3

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