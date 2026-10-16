Porsche auf Pole-Position beim Saisonfinale der GT World in Portimao

Wie gewohnt wurde das Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup in drei Segmenten ausgefahren. Jeder Fahrer absolvierte ein Segment und aus den absolvierten Rundenzeiten wurde die Durchschnittszeit gebildet, welche über die Startaufstellung entscheidet.

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Morris Schuring war im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R schnellster im ersten Segment. Der Niederlä-nder umrundete den Krs in 1:42.445 Minuten.

Auch im zweiten Segment hämmerte der Boutsen VDS Porsche die Bestzeit in den Asphalt. Dorian Boccolacci umrundete den Kurs in 1:41.856 Minuten.

Im dritten Segment fuhr Simon Birch im Selected Car Racing Ferrari 296 GT3 die schnellste Rundenzeit. Der Däne umrundete den Kurs in 1:41.652 Minuten.

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Mit einer kombinierten Rundenzeit von 1:42.071 Minuten wird der Boutsen VDS Porsche von Morris Schuring, Dorian Boccolacci und Alessio Picariello von der Pole-Position starten.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen

Der GetSpeed Mercedes-AMG GT3 von Ralf Aron, Maximilian Götz und Fabian Schiller folgt auf Rang zwei. 0,108 Sekunden fehlten dem Mercedes-AMG-Trio auf die Bestzeit.

Ricardo Feller, Thomas Preining und Bastian Buus komplettieren im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R die Top-3-Positionen.

Nur für Platz 15 reichte es für den Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 von Ben Barnicoat, Chris Lulham und Max Verstappen. Dem Fahrzeug fehlte in jedem Segment der Speed der absoluten Spitze. So war Max Verstappen in seinem Segment nur 14., und hatte einen Rückstand von 0,441 Sekunden auf Simon Birch im Ferrari des dänischen Teams.

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Ergebnis GT World Challenge Europe ENdurance Cup Portimao Qualifying (Top 10):