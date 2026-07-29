Red Bull Romaniacs, 1. Tag: Lettenbichler rückt die Hackordnung zurecht

Hard-Enduro-Dominator Manuel Lettenbichler ist mit seinem Romaniacs-Konzept der letzten Jahre auch dieses Mal erfolgreich: Maximalen Vorsprung am ersten Tag rausfahren und die restlichen drei Tage von vorne kontrollieren. Das wiederum ist einfacher gesagt als getan, denn besonders bei der legendären und wohl härtesten Hard-Enduro-Rallye der Welt braucht es das Können, die Ausdauer und nicht zuletzt einiges an Glück. Lettenbichler, im Prolog am Dienstag knapp geschlagen und Dritter, legte gleich beim ersten Checkpoint (CP) die Bestzeit vor und war allein beim CP9 von 21 fast 5 min schneller als Kabakchiev – damit ist die Hackordnung wieder hergestellt. Besonders bemerkenswert: Lettenbichler verlor 10 min, weil die Batterie an seinem Motorrad ausgefallen war!

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In der LIVEmaniacs-Sektion, die im Internet live übertragen wurde, waren selbst für die Topfahrer grenzwertige Auf- und Abfahrten zu bewältigen. Der Österreicher Michael Walkner überraschte auf seiner GASGAS auch dort mit einer bemerkenswerten Performance und beendete den Tag auf dem dritten Platz.

Das südafrikanische Nachwuchstalent James Moore, der die Roof of Africa Ende letzten Jahres gewann, zeigte auch im rumänischen Hinterland eine exzellente Performance, hat als Vierter allerdings bereits fast 28 min Rückstand auf Lettenbichler. Der Brite und Silver-Kings-Gewinner Mitch Brightmore (GASGAS) erwischte einen durchwachsenen Tag und kam 3 sec hinter Moore als Fünfter über die Ziellinie.

Ich hatte es etwas schwerer erwartet. manuel lettenbichler

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Somit haben eigentlich nur noch Kabakchiev und Walkner eine theoretische Chance, auf Lettenbichler in den nächsten drei Tagen Zeit gutzumachen. Da der Mittwoch laut dem Bayer ein für Romaniacs-Verhältnisse schnellerer Tag war, steht zu erwarten, dass sich der Abstand auf den folgenden und mit großer Wahrscheinlichkeit anspruchsvolleren Tagen eher vergrößern wird. Kabakchiev ist ähnliches Terrain aus seinen heimatlichen Gefilden in Bulgarien zwar gewohnt, aber Lettenbichler zeigt über Jahre hinweg, dass er im bergigen Wald nur äußerst schwer zu schlagen ist. Es reicht jedoch ein Moment der Unachtsamkeit und auch ein großer Vorsprung kann bei einem Rennen wie den Romaniacs schnell dahinschmelzen.

Manuel Lettenbichler: «Das war ein schneller Tag mit nur einigen wenigen technischen Passagen. Ich hatte es etwas schwerer erwartet. Mit 180 km war es aber auch ein recht langer Tag. Nachdem ich als Dritter gestartet und als Erster im Ziel bin, ist das schon einmal ein gutes Zeichen. Die LIVEmaniacs-Sektion war gut, ich hatte einen guten Rhythmus und war froh, dass Teo mich dort nicht eingeholt hat. Am Donnerstag wird es wohl wieder ein langer Tag und ich bin froh, dass die Woche hier nun begonnen hat. Ich hoffe auf eine gute Erholung bis zum nächsten Start.»

Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Offroad-Tag 1:

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 6:39,15 h 2. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +7:58 min 3. Michael Walkner (A, GASGAS), +15:41 4. James Moore (ZA, Beta), +27:52 5. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +27:55 6. Ashton Brightmore (GB, GASGAS), +33:31 7. Matthew Green (ZA, KTM), +58:31 8. Sonny Goggia (I, KTM), +1:00,18 h 9. Alfredo Gomez Cantero (E, Beta), +1:04,41 10. Lorenzo Gandola (I, Sherco), +1:17,16

Gesamtstand:

1.⁠ ⁠Manuel Lettenbichler (D, KTM), 6:39:55 h 2.⁠ ⁠Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +7:18 min 3.⁠ ⁠Michael Walkner (A, GASGAS), +16:14 4.⁠ ⁠Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +27:35 5.⁠ ⁠James Moore (ZA, Beta), +29:32 6.⁠ ⁠Ashton Brightmore (GB, GASGAS), +34:11 7.⁠ ⁠Sonny Goggia (I, KTM), +1:00,48 h 8.⁠ ⁠Matthew Green (ZA, KTM), +1:00,51 9.⁠ ⁠Alfredo Gomez Cantero (E, Beta), +1:05,01 10.⁠ ⁠Lorenzo Gandola (I, Sherco), +1:19,06

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