Karrieregefährdende Verletzungen: Was Rückschläge mit MotoGP-Stars machen

Jorge Martín, Marc Márquez und Marco Bezzecchi. Drei Fahrer, drei unterschiedliche Geschichten. Und doch verbindet sie dieselbe Erfahrung: Verletzungen haben sie nicht nur körperlich geprägt, sondern auch als Menschen verändert.

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Aprilia-Pilot Jorge Martín weiß, wie schnell sich alles ändern kann. Nach mehreren schweren Verletzungen und einem erneuten Rückschlag bei seinem Comeback 2025 in Katar kämpfte sich der Madrilene Schritt für Schritt zurück an die Spitze der MotoGP. Als SPEEDWEEK.com ihn am Sachsenring auf diese Zeit ansprach, redete Martin nicht zuerst über Schmerzen oder Titelkämpfe – sondern darüber, was diese Monate mit ihm gemacht haben. «Man lernt aus den schlechten Momenten viel mehr als aus den Guten. Erst die schwierigen Zeiten zeigen dir, wer du wirklich bist. Dann lernst du, wie du wieder herauskommst.»

Für den Spanier sind Verletzungen deshalb längst mehr als körperliche Rückschläge. Sie hätten ihm gezeigt, welche Menschen wirklich an seiner Seite stehen. «Mein Kreis wurde kleiner – aber dadurch stärker. Ich habe nie bereut, was passiert ist. Ich versuche immer, das Positive mitzunehmen. Gerade in den schlechten Momenten kann man als Mensch wachsen.»

Ich war nah dran, nicht mehr hier zu sein. jorge martin über seinen katar-crash

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Es sind ungewöhnliche Sätze in einer Sportart, in der normalerweise über Zehntelsekunden, Reifen oder Set-up gesprochen wird. Martín spricht stattdessen über Vertrauen, Freundschaften und persönliche Entwicklung. Auch seine Sicht auf das Leben habe sich verändert. «Ich habe gelernt: Die Vergangenheit ist Geschichte. Die Zukunft ist ein Rätsel. Deshalb musst du im Jetzt leben und versuchen, den Moment zu genießen.» Diese Erkenntnis, so Martín, habe viel mit seinem schweren Unfall in Katar im Vorjahr zu tun. «Ich war nah dran, nicht mehr hier zu sein. Deshalb bin ich mir der Gegenwart heute viel bewusster.»

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Jorge Martin (li.) mit Autorin Doreen Müller-Uhlig Foto: Claudia Thiem Jorge Martin (li.) mit Autorin Doreen Müller-Uhlig © Claudia Thiem

Dass er heute wieder an der Spitze der Weltmeisterschaft steht, führt er deshalb nicht auf Motivation allein zurück. «Es gibt viele Tage, an denen ich nicht trainieren möchte. Aber es gibt keinen Plan B.» Disziplin sei heute wichtiger als Euphorie. Und vielleicht sei genau das der größte Unterschied zum jungen Jorge Martín: Er genieße den Weg zurück inzwischen genauso wie den Erfolg.

Erfahrung statt Risiko

Dass schwere Verletzungen nicht nur den Körper, sondern auch die Denkweise verändern, zeigt sich nicht nur bei Jorge Martín. Kaum ein Fahrer hat den Preis eines zu frühen Comebacks so schmerzhaft bezahlt wie der achtfache Weltmeister Marc Márquez. Nach seinem Oberarmbruch in Jerez 2020 kehrte der Spanier ungewöhnlich früh auf das Motorrad zurück. Es folgte ein monatelanger Leidensweg mit insgesamt vier Operationen am rechten Oberarm, ehe ihm die Rückkehr an die Weltspitze gelang. Heute spricht derselbe Fahrer nicht mehr über grenzenloses Risiko, sondern über Geduld. Ein Gedanke seines großen Vorbilds Rafael Nadal habe ihn geprägt. «Wenn es dir schlecht geht, dann sind deine 100 Prozent eben andere als an guten Tagen. Entscheidend ist, trotzdem jeden Tag wieder diese eigenen 100 Prozent zu erreichen. Genau das versuche ich auch.» Im Training habe sich seine Einstellung daher grundlegend verändert. «Früher habe ich Ruhetage nicht respektiert. Heute muss ich meinen Körper anders dosieren. Wenn ich die Belastung besser einteile, entwickle ich mich am Ende sogar besser.»

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Irgendwann versteht man, dass man nur einen Körper hat. jorge martin

Es sind Gedanken, die erstaunlich gut zu Jorge Martín passen. Auf die Frage, ob in ihm heute noch dasselbe Feuer brenne wie zu Beginn seiner Karriere, antwortet der WM-Führende ohne zu zögern: «Nein, es ist nicht mehr dasselbe. Als junger Fahrer willst du nur Vollgas geben. Heute nutze ich viel mehr meine Erfahrung. Irgendwann versteht man, dass man nur einen Körper hat. Deshalb versuche ich nach jedem Sturz zu realisieren, warum er passiert ist – und denselben Fehler nicht noch einmal zu machen.»

Beide Fahrer beschreiben damit dieselbe Entwicklung. Nicht weniger Ehrgeiz. Sondern mehr Erfahrung. Geschwindigkeit entsteht heute nicht mehr allein durch Mut, sondern durch die Fähigkeit, den eigenen Körper zu verstehen – und seine Grenzen zu respektieren.

Marco Bezzecchi schmiss seine Aprilia dieses Jahr schon öfter weg Foto: gold & goose Marco Bezzecchi schmiss seine Aprilia dieses Jahr schon öfter weg © gold & goose

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Der Kampf geht weiter

Während Jorge Martín und Marc Márquez heute mit etwas Abstand auf ihre schwersten Rückschläge blicken können, steckt Marco Bezzecchi genau jetzt mitten in diesem Prozess.

Nach seinem heftigen Sturz in Assen reiste der Aprilia-Pilot zwar zum Sachsenring, trainieren konnte er vorher jedoch kaum. Schon am Donnerstag machte er deutlich, dass an normale sportliche Ziele zunächst nicht zu denken sei.

Am Freitag kämpfte sich Bezzecchi trotz der Schmerzen direkt ins Q2. Körperlich, sagte er, sei das Wochenende genauso hart wie erwartet. «Mental ist es gar nicht so schlimm. Körperlich ist es viel schwieriger.» Doch die Hoffnung auf ein versöhnliches Rennwochenende hielt nicht lange. Im Qualifying verlor der Italiener in Kurve 1 die Kontrolle über seine Aprilia und stürzte schwer. Diagnose: Bruch des linken Schlüsselbeins. Noch am Wochenende wurde Bezzecchi in Italien erfolgreich operiert . Wieder begann der Wettlauf gegen die Zeit – mit dem Ziel, möglichst schnell aufs Motorrad zurückzukehren.

Es ist genau jener Kreislauf, den Márquez und Martín aus eigener Erfahrung kennen: Verletzung. Comeback. Rückschlag. Neuer Anlauf.

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Mehr als nur Comebacks

Was Jorge Martín, Marc Márquez und Marco Bezzecchi verbindet, sind nicht ihre Verletzungen. Sondern das, was sie aus ihnen gemacht haben. Martín bringt diese Entwicklung mit einem Satz auf den Punkt: «Man lernt aus den schlechten Momenten viel mehr als aus den guten.» Er sagt dies fast beiläufig. Vielleicht erklärt er damit besser als jede Statistik, warum manche Fahrer immer wieder zurückkommen. Nicht die Rückschläge entscheiden darüber, wer ein Champion wird – sondern der Weg zurück.