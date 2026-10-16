KTM trennt sich von Joel Smets, Stefan Simpson wird neuer Teamchef

Vor der Motocross-WM 2027 kommt es bei Red Bull KTM Factory Racing zu einem bedeutenden Führungswechsel: Joel Smets gibt seinen Posten als Teammanager ab. Sein Nachfolger wird der Schotte Stefan Simpson, der künftig den gesamten Grand-Prix-Einsatz von KTM in den Klassen MXGP und MX2 verantworten soll.

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Ende einer erfolgreichen Ära

Smets gehörte seit 2015 zum Management- und Beraterstab des red Bull KTM-Werksteams. In dieser Zeit begleitete der Belgier die Entwicklung späterer Grand-Prix-Sieger und Weltmeister wie Tom Vialle, Jorge Prado und Andrea Adamo.

Auch als Fahrer ist Smets eng mit KTM verbunden. Der heute 57-Jährige gewann fünf Weltmeistertitel und holte den letzten davon auf KTM. Damit zählt er zu den prägenden Persönlichkeiten der Motocross-Geschichte des Herstellers.

KTM dankte neben Smets auch weiteren langjährigen Mitarbeitern, die seit Einführung des heutigen WM-Formats im Jahr 2004 am erfolgreichen Grand-Prix-Programm beteiligt waren. Der Umbau dürfte sich damit nicht allein auf den Posten des Teammanagers beschränken.

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Simpson kennt KTM von Grund auf

Mit Stefan Simpson übernimmt kein Außenstehender. Der in Österreich lebende Schotte arbeitete bereits 2009 und 2010 als Mechaniker für Red Bull KTM. Danach sammelte er mehr als 15 Jahre Erfahrung in technischen Bereichen sowie in Forschung und Entwicklung.

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In den vergangenen beiden Jahren bekleidete Simpson eine führende Position im Entwicklungsmanagement und arbeitete dabei bereits eng mit dem Rennteam zusammen. Nun rückt er an die Spitze des gesamten Motocross-Grand-Prix-Programms.

«Auf diese Aufgabe habe ich mich in den vergangenen 15 Jahren meiner Karriere vorbereitet», erklärte Simpson. «Es sind große Fußstapfen, die ich ausfüllen muss. Wir verfügen über eine starke Mannschaft und das Unternehmen steht für die kommenden Jahre voll hinter uns. Dieses Team hat viele Titel gewonnen und wir arbeiten bereits mit Vollgas für 2027.»

KTM will weiter um beide WM-Titel kämpfen

Der Führungswechsel erfolgt nach einer Saison, in der drei der vier KTM-Werksfahrer mindestens einen Grand Prix gewinnen konnten. Zudem trugen Piloten auf der KTM 450 SX-F und der KTM 250 SX-F in beiden WM-Klassen das Red Plate des WM-Leaders.

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An den sportlichen Ansprüchen soll sich trotz der personellen Veränderungen nichts ändern. «Unsere Priorität bleibt es, die hohe Qualität und Konstanz zu bewahren, um regelmäßig um Weltmeisterschaften zu kämpfen», betonte KTM-Offroad-Rennchef Robert Jonas. «Stefan bringt sein Wissen über den Sport und das Unternehmen sowie die KTM-Mentalität mit. Wir wissen, dass das Projekt bei ihm in sehr guten Händen ist.»

Offen bleibt zunächst, mit welchen Fahrern KTM 2027 in MXGP und MX2 antreten wird. Der vollständige Kader soll in Kürze bekannt gegeben werden.