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Schreck: Nicolo Bulega in den Hals gestochen – «bestimmt zum 20. Mal»

Dass Superbike-Weltmeister Nicolo Bulega (Aruba Ducati) beide Trainings am Freitag in Jerez dominierte, war keine Überraschung. Für Schlagzeilen sorgte er mit einem besonderen Vorfall auf seiner V4R.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega zog gegen die Biene den Kürzeren
Nicolo Bulega zog gegen die Biene den Kürzeren
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega zog gegen die Biene den Kürzeren
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Mit 0,252 und 0,150 sec Vorsprung beendete Nicolo Bulega beide Superbike-Trainings am Freitag in Jerez de la Frontera als Schnellster, jeweils vor Ducati-Kollege Sam Lowes aus dem Marc-VDS-Team. An seinem 27. Geburtstag sprach er von «mangelndem Grip», und dass es «nicht schlecht» war, aber nicht so, wie er es sich vorstellte. Die Geburtstagparty gibt es erst am Sonntag nach den Rennen. «Ich bin jetzt alt und muss früh ins Bett», grinste Nico. «Ich kann ohnehin nicht mehr so viel feiern, weil ich mich sonst eine Woche lang ausruhen muss – nach Cremona brauchte ich drei Tage, um mich zu erholen.»

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Für die Rennstrecke in Andalusien hegt Bulega positive Gefühle, dort geht es ihm für gewöhnlich leicht von der Hand. «Ich habe hier den Titel in der Supersport-WM gewonnen, meine erste Pole-Position und mein erstes Podium in der Moto3 geholt sowie 2024 und 2025 Superbike-Rennen gewonnen», fasste der Italiener zusammen.

Nico Bulega legte sich mit einer Biene an

Abseits von alltäglichen Problemen auf dem Motorrad hatte der 49-fache Laufsieger auch eine lästige Begegnung. «Ich hatte ein Problem mit einer Biene», erzählte Nicolo in kleiner Journalistenrunde und verwies auf einen geschwollenen roten Fleck an seinem Hals. «Aber wir leben beide noch. Das war fünf oder sechs Runden vor dem Ende der Session. In Kurve 8 spürte ich etwas am Hals und dachte mir, ‚nicht schon wieder’. Mir wurde schnell klar, dass es eine Biene war, das passierte mir bestimmt schon 20 Mal auf dem Motorrad. Ich fahre – und kämpfe mit einer Biene. Als Kind sagte mir der Arzt, ich wäre leicht allergisch, aber ich lebe noch.»

Im Artikel erwähnt

Obwohl in der Superbike-WM 2026 noch drei Läufe in Jerez zu fahren sind, hat der Weltmeister bereits eine Reihe der wichtigsten Rekorde erobert. Er gewann 29 Rennen in einer Saison, der alte Rekord von Alvaro Bautista aus dem Jahr 2023 stand bei 27. Bulega triumphierte in neun der bislang elf Events in allen drei Läufen und hat mit 664 Punkten ebenfalls eine Bestmarke aufgestellt. Saisonübergreifend 44 Podestplätze in Folge gelangen vor ihm keinem, bezüglich Podestplätze in einer Saison (33) liegt nur noch Jonathan Rea vor ihm – der Nordire schaffte 2019 erstaunliche 34.

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