Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Das Beste kommt zum Schluss: Startplatz 4 für Dominique Aegerter (Kawasaki)

Eine schwierige Supersport-Saison geht für Dominique Aegerter an diesem Wochenende in Jerez zu Ende. Nach Platz 4 in der Superpole könnte es ein versöhnlicher Abschied von Kawasaki werden.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Dominique Aegerter
Dominique Aegerter
Foto: Gold & Goose
Dominique Aegerter
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Dominique Aegerter ging in der Supersport-WM 2026 durch ein tiefes Tal, aus dem sich der Schweizer zu spät herausfuhr: Schon seit Monaten ist klar, dass die Zusammenarbeit mit Kawasaki nach nur einer Saison nicht in die Verlängerung geht.

Werbung

Werbung

Dabei bildeten Aegerter und die ZX-6R 636 nach Cremona und Estoril mehr und mehr eine Einheit. Platz 8 auf der portugiesischen Piste war das bisher beste Finish in diesem Jahr. Und in der Superpole beim Saisonfinale auf dem Circuito de Jerez brauste der 36-Jährige zum ersten Mal in die zweite Startreihe.

«Ein wirklich positiver Tag», sagte ein sichtlich erleichterter Aegerter. «Ich habe mein bestes Qualifying dieser Saison abgeliefert und werde als Vierter aus der zweiten Reihe in das erste Rennen am Samstag starten. Ich freue mich, dass wir nach einer schwierigen Saison das geschafft haben. Wir haben bewiesen, dass das Team und ich bis zum Schluss an Verbesserungen arbeiten.»

Im Artikel erwähnt

Aegerter ist zweifacher Supersport-Weltmeister mit Yamaha und möchte beweisen, dass er immer noch zu den besten Piloten der mittleren Kategorie gehört. Ein guter Saisonabschluss wäre auch bei der Suche nach einem Team für 2027 hilfreich.

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Superpole

  3. Freies Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer

01

75

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

02

9

Jorge Navarro

Jorge Navarro

PTR Triumph Factory Racing

Jorge Navarro

Jorge Navarro

03

61

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

04

77

Dominique Aegerter

Dominique Aegerter

Kawasaki WorldSSP Team

Dominique Aegerter

Dominique Aegerter

05

52

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

06

40

Mattia Casadei

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

Mattia Casadei

07

69

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

08

11

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

09

16

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

10

43

Simon Jespersen

Simon Jespersen

EAB Racing Team

Simon Jespersen

Simon Jespersen

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Supersport-WM Events
  1. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Supersport-WM

    Live

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien