Axel Bassani (Bimota) über Ducati-Piloten: «Leben in verschiedenen Welten»

Es ist kaum zu glauben: Während es in der Superbike-WM 2026 mit Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes, Lorenzo Baldassarri, Yari Montella und Álvaro Bautista bereits sechs Ducati-Piloten Top-3-Ergebnisse einfahren konnten, gelang dasselbe nur drei Fahrern anderer Fabrikate: BMW-Star Miguel Oliveira sowie die Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani.

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Letzterer war einst selbst ein Ducati-Pilot. Mit guten Leistungen als Privatier zwischen 2021 und 2023 machte Bassani sich aufmerksam und wurde für die Superbike-WM 2024 vom Kawasaki-Werksteam verpflichtet, das seit 2025 die Rückkehr von Bimota organisiert. Nun ist es der Lockenkopf, der von starken Ducati-Kundenpiloten besiegt wird.

«Ich würde das nicht verlieren nennen», sagte Bassani im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es halt so, dass wir in zwei Welten unterwegs sind. Es mögen private Teams sein, aber sie fahren halt eine Ducati. Das kann man nicht vergleichen. Sie sind momentan auf jeder Strecke schneller als jeder andere Hersteller – als wir, als Yamaha, Honda, einfach jeder. Das ist die Realität.»

Zu Saisonbeginn schien die Überlegenheit von Ducati noch nicht so groß zu sein. Auf Phillip Island brauste Bassani im Superpole-Race und zweiten Lauf auf Platz 2, Teamkollege Alex Lowes gelang als Dritter im Sprint ebenfalls der Sprung auf das Podest.

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«Auf manchen Rennstrecken sind wir vielleicht näher an ihnen dran, aber wir können nur auf uns selbst schauen», winkte Bassani ab. «Wenn wir alle unsere Schwächen beseitigt haben, können wir vielleicht den Fokus vergrößern. Wir können sehr schnell sein, aber wir sind auch am Limit. Trotzdem können wir gute Wochenenden haben.»

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Bimota-Vertrag von Axel Bassani läuft aus

Der mit Kawasaki abgeschlossene Bimota-Vertrag des Italieners läuft am Ende der Saison aus. Während italienische Medien gerne über eine Rückkehr des 26-Jährige zu Ducati spekulieren, spricht viel für den Verbleib von Bassani.

«Mir fällt zumindest kein Grund ein, warum Bimota den Vertrag mit mir nicht verlängern sollte. Ich finde, wir leisten gute Arbeit – das Team, das mir immer das bestmögliche Motorrad hinstellt, und auch ich als Fahrer», meinte Bassani.