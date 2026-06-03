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Iker Lecuona (26) vor Beförderung: 2027 die Nummer 1 im Ducati-Werksteam

Es läuft darauf hinaus, dass Iker Lecuona in der Superbike-WM 2027 die Nummer 1 im Aruba.it Ducati-Werksteam sein wird. Der Spanier würde diese Herausforderung mit Kusshand übernehmen.

Von

Ivo Schützbach und Kay Hettich

Superbike WM

Iker Lecuona steht bei Ducati vor dem Ritterschlag
Iker Lecuona steht bei Ducati vor dem Ritterschlag
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona steht bei Ducati vor dem Ritterschlag
© Gold & Goose

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Nach vier Jahren mit Honda hat Iker Lecuona in der Superbike-WM 2026 im Ducati-Werksteam die Chance seines Lebens. Der 26-Jährige liefert genau das ab, was man in Borgo Panigale von ihm erwartet hat und etablierte sich hinter Aushängeschild Nicolò Bulega als Nummer 2 der Meisterschaft.

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Bulega steht nach dem wahrscheinlichen Gewinn der Weltmeisterschaft vor dem Wechsel in das Ducati-Team von Valentino Rossi in der MotoGP. Auch wenn der Vertrag von Lecuona noch nicht offiziell verlängert wurde, wäre der Spanier in der Superbike-WM 2027 der legitime Nachfolger und das Aushängeschild von Ducati.

«Ich bin auf jeden Fall dafür bereit, natürlich», versicherte Lecuona auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Ich habe erst sechs Rennen mit Ducati bestritten und fahre auf einem ähnlichen Level wie Nicolò, der im dritten Jahr mit der V4R fährt und auch schon zuvor als Supersport-Pilot das Superbike getestet hat. Definitiv habe ich die Erfahrung und den Speed, um diese Aufgabe zu übernehmen.»

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Am vergangenen Wochenende in Aragon konnte Lecuona seinen Teamkollegen gehörig unter Druck setzen, vor allem im Superpole-Race mit zahlreichen Überholmanövern. Der erste Superbike-Sieg und das vor Bulega würde dem werdenden Vater viel Legitimität verleihen.

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«Ducati kann es in den Daten sehen, dass mir pro Runde weniger als 0,1 sec fehlen und es nur um kleine Details und Konstanz geht», weiß Lecuona. «Ich bin Zweiter hinter Nicolò und schneller als der Rest, und das bleibt vorerst unser Ziel.»

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Aruba.it Racing - Ducati

372

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

264

3

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

142

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

132

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

131

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