Iker Lecuona (26) vor Beförderung: 2027 die Nummer 1 im Ducati-Werksteam

Superbike WM • Neu
Rückschlag oder Vorsichtsmaßnahme? Jake Dixon (Honda) fehlt in Misano
Es läuft darauf hinaus, dass Iker Lecuona in der Superbike-WM 2027 die Nummer 1 im Aruba.it Ducati-Werksteam sein wird. Der Spanier würde diese Herausforderung mit Kusshand übernehmen.
Nach vier Jahren mit Honda hat Iker Lecuona in der Superbike-WM 2026 im Ducati-Werksteam die Chance seines Lebens. Der 26-Jährige liefert genau das ab, was man in Borgo Panigale von ihm erwartet hat und etablierte sich hinter Aushängeschild Nicolò Bulega als Nummer 2 der Meisterschaft.
Bulega steht nach dem wahrscheinlichen Gewinn der Weltmeisterschaft vor dem Wechsel in das
«Ich bin auf jeden Fall dafür bereit, natürlich», versicherte Lecuona auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Ich habe erst sechs Rennen mit Ducati bestritten und fahre auf einem ähnlichen Level wie Nicolò, der im dritten Jahr mit der V4R fährt und auch schon zuvor als Supersport-Pilot das Superbike getestet hat. Definitiv habe ich die Erfahrung und den Speed, um diese Aufgabe zu übernehmen.»
Am vergangenen Wochenende in Aragon konnte Lecuona seinen Teamkollegen gehörig unter Druck setzen, vor allem im Superpole-Race mit zahlreichen Überholmanövern. Der erste Superbike-Sieg und das vor Bulega würde dem werdenden Vater viel Legitimität verleihen.
«Ducati kann es in den Daten sehen, dass mir pro Runde weniger als 0,1 sec fehlen und es nur um kleine Details und Konstanz geht», weiß Lecuona. «Ich bin Zweiter hinter Nicolò und schneller als der Rest, und das bleibt vorerst unser Ziel.»
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.