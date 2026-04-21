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Iker Lecuona setzte sich gegen Crew-Chief durch: Zweite Plätze in Assen

Beim Superbike-Meeting in Assen bestätigte sich Iker Lecuona als erster Verfolger seines Aruba.it Ducati-Teamkollegen Nicolò Bulega. Dabei half ihm sein Durchsetzungsvermögen innerhalb des Teams.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Verpasste Iker Lecuona auf Phillip Island an seinem ersten Rennwochenende als Ducati-Werkspilot noch das Podium, glänzte der 26-Jährige in Portimão und Assen mit sechs zweiten Plätzen in Folge und hat sich auch in der Gesamtwertung auf Platz 2 etabliert.

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Am vergangenen Wochenende kreuzte Lecuona auf dem TT Circuit nur mit 1,6 sec, 1,7 sec und 2,7 sec Rückstand hinter seinem Teamkollegen Nicolò Bulega die Ziellinie. Der Italiener hat bisher jedes Rennen der Superbike-WM 2026 gewonnen.

Lecuona ist zufrieden mit seiner Performance. «Es bedeutet, dass wir uns deutlich verbessert haben», betonte der Ducati-Werkspilot. «Natürlich bleibt die Zufriedenheit etwas auf der Strecke, wenn man so nah am Sieg dran ist und ihn dann doch nicht ganz holt, aber ich muss mich ganz auf die Fortschritte konzentrieren, die wir machen.»

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Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Lecuona jagte Bulega, dann siegte die Vernunft

Im zweiten Lauf fuhr Lecuona zeitweise schnellere Rundenzeiten als der WM-Leader. «Ich habe nur daran gedacht, wie ich Nicolò schnappen kann», versicherte der Spanier in kleiner Journalistenrunde. «Zeitweise holte ich zu ihm auf, aber in den letzten Runden bekam ich Probleme mit den Reifen. Bei Sam hinter mir und auch bei Nicolò war es wohl auch so, und dann habe ich beschlossen, das Rennen einfach zu Ende zu fahren. Mit drei zweiten Plätzen bin ich glücklich.»

Nach vier Jahren mit Honda ist Lecuona auch zufrieden mit seinen Fortschritten mit der Ducati V4R. «Am Freitag lag ich noch 0,5 sec hinter Nicolò, im letzten Rennen fehlten mir auf seine schnellste Rennrunde nur noch 0,2 sec – das ist nicht viel. Ich bin glücklich, weil ich wieder etwas gelernt habe», erzählte der werdende Vater. «Außerdem haben wir für den Sprint und dann erneut für den zweiten Lauf ein paar Änderungen am Motorrad vorgenommen, weil ich mich nicht komplett wohlfühlte.« Ich glaube, uns ist ein Fortschritt gelungen, weil das Gefühl für die Front besser wurde. Mein Crew-Chief war eigentlich dagegen, aber ich bestand darauf.»

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01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:58,347

1:33,162

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,724

1:33,394

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+5,257

1:33,499

16

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

21

+8,941

1:33,939

13

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+9,845

1:33,916

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,872

1:34,009

10

07

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

21

+17,363

1:34,224

9

08

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+18,294

1:34,362

8

09

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

21

+19,054

1:34,063

7

10

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

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MGM Optical Express Racing

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