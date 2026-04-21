Iker Lecuona setzte sich gegen Crew-Chief durch: Zweite Plätze in Assen

Verpasste Iker Lecuona auf Phillip Island an seinem ersten Rennwochenende als Ducati-Werkspilot noch das Podium, glänzte der 26-Jährige in Portimão und Assen mit sechs zweiten Plätzen in Folge und hat sich auch in der Gesamtwertung auf Platz 2 etabliert.

Werbung

Werbung

Am vergangenen Wochenende kreuzte Lecuona auf dem TT Circuit nur mit 1,6 sec, 1,7 sec und 2,7 sec Rückstand hinter seinem Teamkollegen Nicolò Bulega die Ziellinie. Der Italiener hat bisher jedes Rennen der Superbike-WM 2026 gewonnen.

Lecuona ist zufrieden mit seiner Performance. «Es bedeutet, dass wir uns deutlich verbessert haben», betonte der Ducati-Werkspilot. «Natürlich bleibt die Zufriedenheit etwas auf der Strecke, wenn man so nah am Sieg dran ist und ihn dann doch nicht ganz holt, aber ich muss mich ganz auf die Fortschritte konzentrieren, die wir machen.»

Werbung

Werbung

Lecuona jagte Bulega, dann siegte die Vernunft

Im zweiten Lauf fuhr Lecuona zeitweise schnellere Rundenzeiten als der WM-Leader. «Ich habe nur daran gedacht, wie ich Nicolò schnappen kann», versicherte der Spanier in kleiner Journalistenrunde. «Zeitweise holte ich zu ihm auf, aber in den letzten Runden bekam ich Probleme mit den Reifen. Bei Sam hinter mir und auch bei Nicolò war es wohl auch so, und dann habe ich beschlossen, das Rennen einfach zu Ende zu fahren. Mit drei zweiten Plätzen bin ich glücklich.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen