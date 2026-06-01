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Michelin-Test im MotorLand Aragón: Die Rundenzeiten der Superbike-Piloten

Unmittelbar nach dem sechsten Meeting der Superbike-WM 2026 findet in Aragón ein Test der neuesten Michelin-Reifen statt. SPEEDWEEK.com organisierte trotz größter Geheimhaltung die Rundenzeiten.

Superbike WM

Die Stars der Superbike-WM testen in Aragon die Reifen von Michelin
Die Stars der Superbike-WM testen in Aragon die Reifen von Michelin
Foto: Gold & Goose
Die Stars der Superbike-WM testen in Aragon die Reifen von Michelin
© Gold & Goose

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In der Superbike-WM 2027 übernimmt Michelin die Ausrüstung aller Kategorien der seriennahen Weltmeisterschaft. Bereits bekannt ist, dass der französische Hersteller eine etwas andere Strategie fahren wird. Die Nähe zum verkaufsfähigen Produkt wird noch stärker im Fokus stehen, als es derzeit bei Pirelli der Fall ist. So wird es einen speziellen Qualifyer-Reifen zum Beispiel nicht mehr geben.

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Die Piloten der Superbike-Kategorie hatten bereits mehrfach die Gelegenheit, sich einen Eindruck von den Reifen von Michelin für die Saison 2027 zu machen. Fünf Monate vor Saisonende lud Michelin nun zu einem großangelegten Test nach Aragon. Man kann davon ausgehen, dass die Reifen bereits einen weit fortgeschrittenen Stand haben, wahrscheinlich sehr nahe an der endgültigen Version.

Interessant wird sein, wie die Superbike-Piloten auf die andere Philosophie von Michelin reagieren. Denn die Spezialisten aus Clermont-Ferrand haben weniger den maximalen Grip im Fokus, sondern legen großen Wert auf konstante Performance. An dieser aus der MotoGP bekannten Vorgehensweise wird Michelin festhalten.

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Teams und Fahrer wurde beim zweitägigen Test am Montag und Dienstag dieser Woche jedoch ein striktes Redeverbot auferlegt, weshalb Informationen nur spärlich nach außen dringen.

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Da Wetter und Streckenbedingungen ähnlich mit dem Rennwochenende sind, sind auch die Rundenzeiten vergleichbar. Wie die Rundenzeiten der Supersport-Piloten haben auch die der Superbike-Stars bereits ein hohes Niveau. So fuhr Ducati-Werkspilot Iker Lecuona in 1:49,387 min am ersten Testtag die schnellste Runde – seine schnellste Rennrunde am Wochenende war eine 1:49,015 min im ersten Lauf.

Einige Piloten nutzten am Ende der Nachmittagssession einen weichen Rennreifen und verbesserten sich damit deutlich. Diese Option dürfte der zukünftige Qualifyer-Reifen sein.

Von den Rekorden ist man jedoch weit entfernt. Zur Einschätzung: Am Samstag stellte Nicolò Bulega (Ducati) in 1:46,836 min den Pole-Rekord auf. Für den Rundenrekord sorgte ebenfalls der Italiener im Sprintrennen am Sonntagvormittag in 1:47,709 min.

Michelin-Test in Aragon, 1. und 2. Juni: Zeiten Superbike-WM, Tag 1

Pos

Fahrer (Nation/Motorrad)

Zeit

1.

Iker Lecuona (E/Ducati)

1:49,387 min

2.

Axel Bassani (I/Bimota)

1:49,576

3.

Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)

1:49,611

4.

Alex Lowes (GB/Bimota)

1:49,937

5.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

1:49,991

6.

Nicolo Bulega (I/Ducati)

1:50,230

7.

Andrea Locatelli (I/Yamaha)

1:50,239

8.

Michael van der Mark (NL/BMW)

1:50,243

9.

Stefano Manzi (I/Yamaha)

1:50,313

10.

Xavier Vierge (E/Yamaha)

1:50,417

11.

Somkiat Chantra (T/Honda)

1:50,448

12.

Remy Gardner (AUS/Yamaha)

1:50,681

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Aruba.it Racing - Ducati

372

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

264

3

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

142

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

132

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

131

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

117

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

109

8

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

92

9

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

85

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