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Ansage von BMW-Aushängeschild Miguel Oliveira: «Top-5 sind realistisch»

Als Vierter am Freitag brachte sich Miguel Oliveira in Estoril als erster Ducati-Verfolger in Stellung. Für sein zweites Heimrennen in der Superbike-WM 2026 rechnet sich der BMW-Pilot etwas aus.

Superbike WM

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Als Miguel Oliveira beim Europaauftakt in PPortimãoerstmals als Superbike-Pilot vor seinen Landsleuten fuhr, brillierte der BMW-Pilot mit drei dritten Plätzen. Seitdem musste der Portugiese so manchen Dämpfer hinnehmen, etwa eine langwierige Verletzung nach einem unverschuldeten Sturz auf dem Balaton Park Circuit oder desaströse Wochenenden wie Magny-Cours, wo die Top-10 unerreichbar waren.

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Beim vorletzten Meeting der Superbike-WM 2026 sieht es besser aus, viel besser. Am Freitag glänzte der frühere MotoGP-Pilot im zweiten freien Training in 1:35,816 min und 0,384 sec Rückstand mit der viertbesten Rundenzeit. Schneller waren nur die Ducati-Piloten Nicolò Bulega, Alberto Surra und Iker Lecuona.

«Ich denke, meine Pace ist nicht so schlecht, obwohl mein Bike noch nicht optimal eingestellt ist. Wenn ich gepusht habe, lagen meine schnellste und meine langsamste Runde innerhalb von fünf Zehntelsekunden, und das ist okay», sagte Oliveira am späten Nachmittag. «Was auch immer wir in Cremona gefunden haben, konnten wir es hier bestätigen. Wir haben eine gute Richtung gefunden, und die unterscheidet sich sehr von dem, was wir in Magny-Cours hatten. Das ist zumindest eine gute Basis, auch wenn wir die schon bekannten Schwachpunkte haben. Es ist aber erst Freitag und es läuft schon recht gut. Ich denke, wir sind im Fahrplan. Der Start in das Wochenende war gut, wir haben ein gutes Level. Wir hoffen darauf, dass uns am Samstag ein weiterer Schritt nach vorn gelingt und wir den Top-Piloten etwas näher kommen.»

Im Artikel erwähnt

Ein Ergebnis in den Top-5 wäre ein gutes und realistisches Resultat.

Miguel Oliveira (BMW)

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An eine Podestplatzierung wie in Portimão glaubt der BMW-Pilot zwar nicht, doch auf vorderen Positionen möchte Oliveira schon mitmischen.

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«Ein Ergebnis in den Top-5 wäre ein gutes und realistisches Resultat», betonte der 31-Jährige. «Die Platzierung ist das eine, wir schauen aber auch auf die Abstände. Im FP1 lagen wir etwa eine Sekunde zurück, im FP2 etwas weniger. Gleichzeitig sind unsere Gegner uns dicht auf den Fersen und aus einem vierten kann auch schnell ein achter Platz werden. Also müssen wir alles zusammenbekommen, uns mit den kleinen Details beschäftigen und am Samstag vor der Superpole ein gutes FP3 haben. Tatsächlich können wir erst dann so richtig einschätzen, was im Rennen möglich ist. Vom Gefühl her habe ich Potenzial, aber mit wenig Spielraum.»

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Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

19

1:35,432

02

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

17

+0,066

03

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

19

+0,084

04

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

+0,384

05

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

23

+0,412

06

5

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BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

20

+0,431

07

22

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

20

+0,441

08

96

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

17

+0,532

09

19

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

21

+0,607

10

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