Portimão war das beste Rennwochenende von Miguel Oliveira in der Superbike-WM 2026. In allen drei Rennen stürmte der Portugiese bei seinem Heimrennen mit der BMW M1000RR auf den dritten Platz über die Ziellinie. Acht Monate später kehrte der 31-Jährige an die Berg- und Talbahn in der Algarve zurück – dieses Mal am vorletzten Saisonmeeting der MotoGP.

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Während seine Superbike-Kollegen Jake Dixon (Honda) und Iker Lecuona (Ducati) in den Werksteams ihrer Arbeitgeber als Ersatz einsprangen, war Oliveira auf ungewöhnlicher Mission unterwegs: Für die bereits traditionelle MotoGP-Streckenvorstellung beim österreichischen Privatsender ServusTV verstärkte der frühere MotoGP-Pilot TV-Experte Alex Hofmann. Gemeinsam umrundeten der Bayer und der Lokalmatador die spektakuläre Berg- und Talbahn mit einer S1000 RR.

«Die Strecke ist eben an mehreren Stellen ziemlich trickreich. Die Kurveneingänge oder -ausgänge sind teilweise blind anzusteuern», erklärte Oliveira, der im Jahr 2020 durch den MotoGP-Heimsieg zum Nationalhelden wurde. «Über die Jahre hat die Piste an einigen Stellen auch ein paar Wellen mehr oder weniger bekommen, aber es ist immer noch eine fantastische Rennstrecke. Die BMW ist da wirklich ein tolles Bike. Ein komplett weiches Motorrad, eben auch für die Straße wunderbar – das gibt hier dann ein besonders gutes Gefühl.»

Im kommenden Jahr findet das Superbike-Meeting in Portimão vom 19. bis 21. März statt. Im ROKiT-BMW-Werksteam wird Oliveira dann Brad Binder als Teamkollegen haben. Der gleichaltrige Südafrikaner fiel im Sprint aus, fuhr mit der KTM RC16 im Hauptrennen aber als Siebter ein solides Ergebnis ein.

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BMW bringt für die Superbike-WM 2027 ein neues Homologationsmodell der M1000RR, das über ein weicheres Chassis verfügt, das ähnlich dem der Saison 2025 sein wird, als BMW Konzessionsteile verwenden durfte.