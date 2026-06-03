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Rückschlag oder Vorsichtsmaßnahme? Jake Dixon (Honda) fehlt in Misano

Bei seinem Superbike-Renndebüt im MotorLand Aragon hat Jake Dixon seine lädierte Hand einer harten Prüfung unterzogen, ein Sturz inklusive. Nun meldete das Honda-Werksteam den Engländer für Misano ab.

Superbike WM

Jake Dixon setzt ein weiteres Superbike-Meeting aus
Jake Dixon setzt ein weiteres Superbike-Meeting aus
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon setzt ein weiteres Superbike-Meeting aus
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Jake Dixon hatte in Aragon ein intensives Comeback auf der Honda CBR1000RR-R. Tatsächlich war es sein Debüt, denn der Engländer war seit seinem Sturz beim Phillip-Island-Test am 17. Februar außer Gefecht und hatte noch kein einziges Superbike-Meeting bestritten. Der 30-Jährige aus Dover hatte sich einen komplexen Bruch am linken Handgelenk zugezogen.

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Dixon schonte sich nicht: Im ersten Training stürzte er nach nur 12 Minuten heftig. Die Fireblade überschlug sich mehrfach, wodurch das Vorderteil abgerissen wurde. Die Session war für ihn vorzeitig beendet. Nach Startplatz 16 in der Superpole kreuzte der Honda-Pilot im ersten Lauf als 16. die Ziellinie.

Dann der Rückschlag: Das Handgelenk machte sich schmerzhaft bemerkbar und Dixon verzichtete auf die beiden Sonntagsrennen. Das Comeback war möglicherweise doch etwas zu früh.

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Am Mittwochnachmittag gab die Honda Racing Corporation frühzeitig bekannt: Dixon wird beim siebten Saisonmeeting auf dem Misano World Circuit (12. bis 14. Juni) fehlen, angeblich um sich auf sein Heimrennen in Donington Park einen Monat auf die funktionelle Rehabilitation zu konzentrieren.

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Als Ersatz wird das Werksteam BSB-Pilot und Testfahrer Ryan Vickers aufbieten. Nach Jonathan Rea (Portimão und Assen) und Yuki Kunii (Balaton und Most) ist der 27-Jährige bereits der dritte Ersatzfahrer für Dixon. Vickers bestritt die Superbike-WM 2025 mit Motocorsa Ducati.

Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
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Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
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Bridewell und Baldassarri
Bridewell und Baldassarri
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Yari Montella
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Álvaro Bautista
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Iker Lecuona und Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
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Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Bulega, Lecuona und Team
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Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
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Sieger Nicolò Bulega
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