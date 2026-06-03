Rückschlag oder Vorsichtsmaßnahme? Jake Dixon (Honda) fehlt in Misano

Jake Dixon hatte in Aragon ein intensives Comeback auf der Honda CBR1000RR-R. Tatsächlich war es sein Debüt, denn der Engländer war seit seinem Sturz beim Phillip-Island-Test am 17. Februar außer Gefecht und hatte noch kein einziges Superbike-Meeting bestritten. Der 30-Jährige aus Dover hatte sich einen komplexen Bruch am linken Handgelenk zugezogen.

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Dixon schonte sich nicht: Im ersten Training stürzte er nach nur 12 Minuten heftig. Die Fireblade überschlug sich mehrfach , wodurch das Vorderteil abgerissen wurde. Die Session war für ihn vorzeitig beendet. Nach Startplatz 16 in der Superpole kreuzte der Honda-Pilot im ersten Lauf als 16. die Ziellinie.

Dann der Rückschlag : Das Handgelenk machte sich schmerzhaft bemerkbar und Dixon verzichtete auf die beiden Sonntagsrennen. Das Comeback war möglicherweise doch etwas zu früh.

Am Mittwochnachmittag gab die Honda Racing Corporation frühzeitig bekannt: Dixon wird beim siebten Saisonmeeting auf dem Misano World Circuit (12. bis 14. Juni) fehlen, angeblich um sich auf sein Heimrennen in Donington Park einen Monat auf die funktionelle Rehabilitation zu konzentrieren.

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Als Ersatz wird das Werksteam BSB-Pilot und Testfahrer Ryan Vickers aufbieten. Nach Jonathan Rea (Portimão und Assen) und Yuki Kunii (Balaton und Most) ist der 27-Jährige bereits der dritte Ersatzfahrer für Dixon. Vickers bestritt die Superbike-WM 2025 mit Motocorsa Ducati.