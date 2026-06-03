Rückschlag oder Vorsichtsmaßnahme? Jake Dixon (Honda) fehlt in Misano
Bei seinem Superbike-Renndebüt im MotorLand Aragon hat Jake Dixon seine lädierte Hand einer harten Prüfung unterzogen, ein Sturz inklusive. Nun meldete das Honda-Werksteam den Engländer für Misano ab.
Jake Dixon hatte in Aragon ein intensives Comeback auf der Honda CBR1000RR-R. Tatsächlich war es sein Debüt, denn der Engländer war seit seinem Sturz beim Phillip-Island-Test am 17. Februar außer Gefecht und hatte noch kein einziges Superbike-Meeting bestritten. Der 30-Jährige aus Dover hatte sich einen komplexen Bruch am linken Handgelenk zugezogen.
Dixon schonte sich nicht: Im ersten Training stürzte er nach nur 12 Minuten heftig.
Am Mittwochnachmittag gab die Honda Racing Corporation frühzeitig bekannt: Dixon wird beim siebten Saisonmeeting auf dem Misano World Circuit (12. bis 14. Juni) fehlen, angeblich um sich auf sein Heimrennen in Donington Park einen Monat auf die funktionelle Rehabilitation zu konzentrieren.
Als Ersatz wird das Werksteam BSB-Pilot und Testfahrer Ryan Vickers aufbieten. Nach Jonathan Rea (Portimão und Assen) und Yuki Kunii (Balaton und Most) ist der 27-Jährige bereits der dritte Ersatzfahrer für Dixon. Vickers bestritt die Superbike-WM 2025 mit Motocorsa Ducati.
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