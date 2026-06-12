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SBK Misano, FP1: Sechs Ducati an der Spitze, dann folgen Yamaha und Bimota

Ducati fährt in Misano in einer eigenen Welt, Nicolo Bulega und Iker Lecuona geben den Ton an. Yamaha, Bimota und Kawasaki agierten im FP1 der Superbike-WM am Freitagvormittag auf Augenhöhe.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega
© gold & goose

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In Misano herrscht schönstes Sommerwetter mit angenehmen Temperaturen um die 25 Grad Celsius. Da es am Wochenende bis zu 30 Grad warm werden soll, bereiten sich die Fahrer und Teams auf eine Hitzeschlacht vor, bei der die Haltbarkeit der Reifen im Vordergrund stehen wird.

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Das Honda-Werksteam muss erneut auf Jake Dixon verzichten. Der Engländer ist vor zwei Wochen in Aragon nach über dreimonatiger Verletzungspause zurückgekehrt, musste aber am Samstag mit seiner lädierten Hand die Segel streichen. Bis zu seinem Heimrennen in Donington Park Mitte Juli hat er weitere vier Wochen Zeit, um gesund zu werden. In Misano wird er von BSB-Pilot und HRC-Testfahrer Ryan Vickers ersetzt, der bereits beim WM-Auftakt in Australien einsprang und als 15. im ersten Rennen einen Punkt holte.

Bei BMW ist Michael van der Mark statt Danilo Petrucci im Einsatz, der Italiener hat sich in Brüx (Most) das Steißbein gebrochen und wird in Donington Park zurückkehren. Miguel Oliveira ist nach seinem unverschuldeten Unfall in Ungarn am 3. Mai wieder dabei, aber noch nicht komplett fit.

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Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.35 Uhr hatte es 23 Grad Celsius, die Asphalttemperatur betrug schon 39 Grad.

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Nicolo Bulega sofort auf Topniveau

WM-Leader Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam sorgte bereits in der ersten Viertelstunde mit 1:32,733 min für eine nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält der Italiener seit 2025 mit 1:31,618 min, die schnellste Rennrunde drehte Toprak Razgatlioglu (BMW) 2024 im Sprint in 1:32,687 min.

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Zur Halbzeit lagen lediglich die Top-7 innerhalb 1 sec, auf fünf Ducati an der Spitze folgte das Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani.

Bulegas Bestmarke 1:32,733 min blieb bis zum Sessionende unangetastet, hinter dem Seriensieger wurde das Feld in den letzten sieben Minuten aber kräftig durcheinandergewürfelt, was damit zu tun hatte, wer mit neuem Hinterreifen auf Zeitenjagd ging und wer nicht.

Lecuona als Zweiter verliert 0,059 sec auf Bulega, es folgen die Ducati-Kollegen Sam Lowes, Yari Montella, Alberto Surra und Lorenzo Baldassarri; Yamaha-Werksfahrer Xavi Vierge wurde als Siebter Best of the Rest. Bassani landete mit der Bimota auf Platz 8, Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff wurde Neunter und der zweifache Weltmeister Alvaro Bautista 13.

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Die Honda-Paarung Somkiat Chantra und Vickers strandete im 22-Mann-Feld auf den Positionen 19 und 21.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

1:32,733

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+0,059

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

20

+0,306

04

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+0,382

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

+0,402

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+0,601

07

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

+0,713

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

17

+0,904

09

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

17

+0,907

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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87

19

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